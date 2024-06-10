Ліміти світла скоро "оновлять": як це вплине на відключення електроенергії в Україні

Тривалість відключень світла зміниться

Ліміти споживання електроенергії з 24 червня будуть розподілятись між областями рівномірно. Але перед цим від загального обсягу відніматимуть обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі, а вже залишок — розподілятимуть.

Про це розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі "Київ24". Також він додав, що з ремонту було виведено додаткові енергетичні потужності.

"Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критики, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись", — розповів радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.

Юрій Бойко зазначив, що днями з ремонту було виведено атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних. Водночас вчора, 9 червня, все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів.

Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 10 червня, на всій території України запланували графіки погодинних відключень електроенергії. При цьому на Сумщині діятимуть аварійні відключення, а також на Чернігівщині.