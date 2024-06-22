Політтехнолог розповів, що насправді стоїть за "історичними фактами", які просуває Росія

Росіяни хитрий народ, який постійно маніпулює з фактами, щоб приховати свої злочини. Вони вигадали 41-й рік, щоб не згадувати про те як у 39-му напали на Польщу.

Вони вигадали Велику вітчизняну, щоб не згадувати про Другу світову на початку, якої вони були союзниками гітлерівськоі Німеччини. А ми памʼятаємо, як вони окуповували країни Балтії чи Фінляндію у 1939-1940-их рр.

Вони вигадали бандеровеців, щоб не згадувати про власівців. До речі, у Русской Освободитльной Армии (РОА) воювало близько 800 000 вояків.

Вони вигадали ще багато фальшивих фактів, щоб не згадувати про власні злочини. Але ми памʼятаємо, і світ памʼятає.