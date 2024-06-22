Политтехнолог рассказал, что действительно стоит за "историческими фактами", которые продвигает Россия

Русский хитрый народ, который постоянно манипулирует с фактами, чтобы скрыть свои преступления. Они придумали 41-й год, чтобы не вспоминать о том, как в 39-м напали на Польшу.

Они придумали Великую отечественную, чтобы не упоминать о Второй мировой в начале которой они были союзниками гитлеровской Германии. А мы помним, как они оккупировали страны Балтии или Финляндию в 1939-1940-е гг.

Они придумали бандеровцев, чтобы не вспоминать о власовцах. Кстати, в Русской Освободитльной Армии (РОА) воевало около 800 000 воинов.

Они придумали еще много ложных фактов, чтобы не упоминать о собственных преступлениях. Но мы помним, и мир помнит.