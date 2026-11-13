Одна зміна в налаштуваннях котла може зменшити рахунки за газ: про неї часто забувають

Результат залежить від утеплення будинку, розміру радіаторів і погоди за вікном

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Зниження температури води, яку конденсаційний газовий котел подає до радіаторів, може скоротити витрати на опалення. Замість постійних 70°C у частині будинків достатньо 55°C: це створює кращі умови для повернення тепла з димових газів.

Як пояснює KB.pl, для ефективної конденсації важлива температура води, що повертається до котла. Коли вона нижча за приблизно 55°C, водяна пара в димових газах конденсується, віддаючи додаткове тепло системі опалення.

У дослідженні Salford Energy House при Університеті Солфорда, оприлюдненому організацією Nesta, зниження налаштування із 70°C до близько 61°C скоротило споживання газу на опалення на 7%. За температури близько 55°C скорочення становило 12%, а близько 48°C – 19%. Водночас кімнати прогрівалися довше, а за найнижчого налаштування температура всередині була дещо нижчою.

Показники газового лічильника можна порівняти після кількох днів нового налаштування Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Знижувати температуру радять поступово: приблизно на 5°C, залишаючи нове налаштування щонайменше на добу, а краще – на кілька днів за схожої погоди. Якщо в усіх кімнатах зберігається потрібне тепло, можна спробувати наступний крок і порівняти показники газового лічильника.

За нижчої температури води радіатори віддають менше тепла. Якщо під час морозів кімнати починають вистигати, температуру подачі потрібно підвищити. Сервісні параметри котла самостійно змінювати не слід.

Як повідомляв "Телеграф", оптимальна температура води в опалювальному контурі не повинна перевищувати 50 °C, а для вищої ефективності радять діапазон 30–40 °C.

Неправильно налаштована термоголовка може збільшити рахунки за тепло.