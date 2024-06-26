Військовий аналітик аргументував підступну тактику країни-окупанта в АРК

Окупаційна "влада" ввела в окупованому Севастополі "режим надзвичайної ситуації". Зокрема, повідомляється, що цей режим вводиться до особливого розпорядження.

За даними місцевого гауляйтера Развожаєва, унаслідок падіння уламків ракет загинуло четверо людей, 151 звернулася по медичну допомогу, 82 госпіталізовано.

У Міноборони країни-окупанта заявили про атаку нібито "по цивільній інфраструктурі міста Севастополь поставленими США оперативно-тактичними ракетами "ATACMS", спорядженими касетними бойовими частинами".

Варто зазначити, що ті події, які відбулися на пляжах Севастополя, це спланований характер інформаційно-психологічної операції російських окупантів. Мовиться про те, що цільовою аудиторією є наші західні партнери, у першу чергу – США. Мета – заблокувати передачу українській стороні ракет ATACMS, вжити інформаційний та політичний тиск на керівництво США, аби заблокувати прийняття рішення щодо надання дозволу Силам оборони України бити по військових об'єктах на території РФ.

У цьому і полягала основна ідея цієї провокації. Удари Силами оборони України завдавалися виключно по військових об'єктах окупантів, які є законними цілями на території окупованого Криму.

Відповідно, окупанти задіяли активний захист своїх військових об'єктів, а саме: протиракетну та протиповітряну оборону. Але виникає питання — чому ППО працювало саме над кримськими пляжами? Система російської протиракетної оборони, розміщена на території окупованого Криму, це насамперед С-400, С-500. Тактико-технічні характеристики цих зенітно-ракетних комплексів передбачають можливість збивати аеробалістичні цілі на значній відстані.

Система ППО С-400 призначена для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних і крилатих ракет та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронного та інших видів протидії. У базовому варіанті ЗРК С-400 включає багатофункціональну РЛС раннього виявлення, окремі пускові установки, автономні засоби виявлення та цілевказування (радіолокаційні станції виявлення та підсвідки). Ракета 40Н6Е здатна уражати аеродинамічні цілі на відстані до 380 км на висотах до 30-35 кілометрів. А балістичні цілі на максимальній дальності – 60 км. Ракета 9М96Е2 може збивати цілі на відстані 120 км і на висоті до 30 км.

Відповідно, якщо збивали ATACMS над пляжем, то це була свідома провокація російської сторони. Вони прекрасно розуміли наслідки.

Наголошую, чисельні факти травмування та загибелі серед цивільного населення відбулися виключно внаслідок роботи російського ППО, а не ударів українських Сил оборони.

І це яскраве свідчення того, що Путіну глибоко "по цимбалах" не тільки українці, але й у першу чергу громадяни власної країни.

Відповідно, постає питання, що росіянам потрібна була картинка саме масової загибелі цивільного населення, щоби звинуватити Україну. Бо іншого пояснення, чому система протиракетної оборона відпрацювала безпосередньо над пляжами, прекрасно розуміючи масове скупчення цивільного населення, немає.

Крім того, днями росіяни відзвітували про так зване "успішне застосування ФАБ — 3000 в Харківській області". Але удар був нанесений виключно по будівлі медичного закладу — міській лікарні.

Примітно, що окупанти дали інформацію, що місцева лікарня використовувалася Силами оборони України як пункт тимчасової дислокації. Натомість я спростував цю інформацію, бо на відео, навіть російському не зафіксовано ні перебування важкої бронетехніки, чи то переміщення особового складу Сил оборони України поблизу цього об'єкта.

Відповідно йшлося про акт міжнародного тероризму.

Удари по медичних закладах, а саме: госпіталях, лікарнях заборонені. Це порушення правил ведення війни згідно Женевських конвенцій, які, до речі, країна-окупант ратифікувала.

У спецслужб є такий термін "відволікання уваги на негідний об'єкт". Тобто створюється інформаційний привід, який відволікає увагу від попереднього. І цим інформаційним приводом стало збиття російською ППО українських засобів ураження над кримськими пляжами.

За задумом російських спецслужб картинка мала бути з величезною кількістю жертв щоби всі забули про події, які відбувалися у Липцях та Харкові. Тоді було ураження по житловому будинку, що призвело до загибелі цивільного населення. І увага світових ЗМІ, за задумом окупантів, мала би переключитися на події в окупованому Криму.

Це була спланована провокація росіян. Мета — звинуватити Україну в актах міжнародного тероризму. Водночас Сили оборони України завдають удари саме по військових об'єктах.

У той же день, вже після подій на пляжах, о 22:03 в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Крім того вибухи було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Повідомляли і про нанесення ударів на місцях постійної дислокації окупантів у Вітіно. Також гуркіт чули в Молочному. Був приліт у військову частину між Молочним і Уютним. Зокрема, мовиться про командно-штабні пункти, які були уражені, є дані об'єктивного контролю. Це все свідчить про те, що наносили удари виключно як в день цієї події, так і в подальшому по військових об'єктах.

Окупанти роблять акцент на використання Україною американських ракет ATACMS. І такими провокаціями добиваються, щоб Україні не дозволяли завдавати ударів по військових об'єктах на території вже самої країни-окупана.

Наразі точиться дискусія щодо можливості нанесення ударів по території саме Росії, навіть не окупованого Криму з використанням АTACMS. Американська сторона, на жаль, поки демонструє неготовність дати такий дозвіл.

Відповідно, створюється ще інформпривід щоби показати "бачите, до чого призводять використання ATACMS навіть на момент удару по дозволених територіях, тобто окупованого Криму".

Таким чином росіяни проводять паралелі, що українська сторона у разі надання дозволу, використає ATACMS не для ударів по військових цілях, а виключно по цивільних на території Російської Федерації.

МЗС РФ вже заявило, що Штати "ведуть проти Росії гібридну війну і фактично стали стороною конфлікту"; і пообіцяло "відповідь на цей злочин".

Підсумовуємо, основним завданням цієї спецоперації було заблокувати саму можливість розгляду питання щодо дозволу нанесення удару ATACMS по території Росії. Цього вони бояться панічно. Бо тоді під ударами опиняється вся військова інфраструктура РФ. В першу чергу, це летовища, аеродроми і місця пуску ракет С-300, тобто пускові установки. І щоби не дати можливість Силам оборони України проведення подібних операцій на території росії, вони пішли на цю криваву картинку.

Окупанти не зупиняться перед фактами загибелі громадян РФ заради створення картинки, яка має дискредитувати Сили оборони України в моменті застосування високоточної зброї.

І на останок.

У Сполучених Штатах відреагували на закиди РФ щодо "безпосередньої участі" Вашингтона в ударах по окупованому Криму 23 червня та нагадали, що Україна сама ухвалює рішення про те, які цілі уражати західною зброєю.

Представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи удар по Криму, зазначив, що будь-які смерті цивільного населення є трагедією. "Це, безумовно, стосується і тисяч невинних українців, які були вбиті російськими військами з початку російської агресії", – додав він.