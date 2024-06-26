Военный аналитик аргументировал коварную тактику страны-оккупанта в АРК

Оккупационная "власть" ввела в оккупированном Севастополе "режим чрезвычайной ситуации". В частности, сообщается, что этот режим вводится до особого распоряжения.

По данным местного гауляйтера Развожаева, в результате падения обломков ракет погибли четыре человека, 151 обратился за медицинской помощью, 82 госпитализированы.

В Минобороны страны-оккупанта заявили об атаке якобы "по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами "ATACMS", снаряженными кассетными боевыми частями".

Стоит отметить, что события, которые произошли на пляжах Севастополя, это спланированный характер информационно-психологической операции российских оккупантов. Речь идет о том, что целевой аудиторией являются наши западные партнеры, в первую очередь – США. Цель – заблокировать передачу украинской стороне ракет ATACMS, принять информационное и политическое давление на руководство США, чтобы заблокировать принятие решения о предоставлении разрешения Силам обороны Украины бить по военным объектам на территории РФ.

В этом и была основная идея этой провокации. Удары Силами обороны Украины наносились исключительно по военным объектам окупантов, которые являются законными целями на территории оккупированного Крыма.

Соответственно, оккупанты задействовали активную защиту своих военных объектов, а именно: противоракетную и противовоздушную оборону. Но возникает вопрос: почему ПВО работала именно над крымскими пляжами? Система российской противоракетной обороны, расположенная на территории оккупированного Крыма, это, прежде всего, С-400, С-500. Тактико-технические характеристики этих зенитно-ракетных комплексов предполагают возможность сбивания аэробалистических целей на значительном расстоянии.

Система ПВО С-400 предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических и крылатых ракет и других средств воздушного нападения в радиоэлектронных условиях и других видов противодействия. В базовом варианте ЗРК С-400 включает многофункциональную РЛС раннего обнаружения, отдельные пусковые установки, автономные средства обнаружения и целеуказания (радиолокационные станции обнаружения и подсвидетели). Ракета 40Н6Е способна поражать аэродинамические цели на расстоянии до 380 км на высотах до 30-35 км. Баллистические же цели на максимальной дальности – 60 км. Ракета 9М96Е2 может сбивать цели на расстоянии 120 км и на высоте до 30 км.

Соответственно, если сбивали ATACMS над пляжем, это была сознательная провокация российской стороны. Они отлично понимали последствия.

Отмечаю, многочисленные факты травмирования и гибели среди гражданского населения произошли исключительно в результате работы российского ПВО, а не ударов украинских Сил обороны.

И это яркое свидетельство того, что Путину глубоко "по цимбалам" не только украинцы, но и в первую очередь граждане собственной страны.

Соответственно, возникает вопрос, что россиянам нужна была картинка именно массовой гибели гражданского населения, чтобы обвинить Украину. Потому что нет другого объяснения, почему система противоракетной обороны отработала непосредственно над пляжами, прекрасно понимая массовое скопление гражданского населения.

Кроме того, на днях россияне отчитались о так называемом "успешном применении ФАБ — 3000 в Харьковской области". Но удар был нанесен исключительно по зданию медицинского учреждения – городской больницы.

Примечательно, что оккупанты дали информацию, что местная больница использовалась Силами обороны Украины как пункт временной дислокации. Зато я опроверг эту информацию, потому что на видео, даже на российском, не зафиксировали ни пребывания тяжелой бронетехники, ни перемещения личного состава Сил обороны Украины вблизи этого объекта.

Соответственно речь шла об акте международного терроризма.

Удары по медицинским учреждениям, а именно: госпитали, больницы и так далее — запрещены. Это нарушение правил ведения войны согласно Женевским конвенциям, которые, кстати, страна-оккупант ратифицировала.

У спецслужб есть такой термин "отвлечение внимания на недостойный объект". То есть создается информационный повод, отвлекающий внимание от предыдущего. И этим информационным поводом стало сбивание российским ПВО украинских средств поражения над крымскими пляжами.

По замыслу российских спецслужб картинка должна была быть с огромным количеством жертв, чтобы все забыли о событиях, которые происходили в Липцах и Харькове. Тогда было поражение по жилому дому, что привело к гибели гражданского населения. И внимание мировых СМИ, по замыслу окупантов, должно было бы переключиться на события в оккупированном Крыму.

Это была спланированная провокация россиян. Цель – обвинить Украину в актах международного терроризма. В то же время Силы обороны Украины наносят удары именно по военным объектам.

В тот же день, уже после событий на пляжах, в 22.03 в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Кроме того, взрывы были слышны в Заозерном, Евпатории и Донузлаве. Сообщалось и о нанесении ударов на местах постоянной дислокации окупантов в Витино. Также грохот слышали в Молочном. Был прилет в воинскую часть между Молочным и Уютным. В частности, говорится о пораженных командно-штабных пунктах, есть данные объективного контроля. Это свидетельствует о том, что наносили удары исключительно как в день этого события, так и в дальнейшем по военным объектам.

Оккупанты делают акцент на использовании Украиной американских ракет ATACMS. И такими провокациями добиваются, чтобы Украине не разрешали наносить удары по военным объектам на территории уже самой страны-оккупана.

В настоящее время идет дискуссия о возможности нанесения ударов по территории именно России, даже не оккупированного Крыма, с использованием АTACMS. Американская сторона, к сожалению, пока демонстрирует неготовность дать такое разрешение.

Соответственно, создается еще информпривод, чтобы показать "видите, к чему приводят использование ATACMS даже на момент удара по разрешенным территориям, то есть оккупированному Крыму".

Таким образом, россияне проводят параллели, что украинская сторона в случае предоставления разрешения, использует ATACMS не для ударов по военным целям, а исключительно по гражданским на территории Российской Федерации.

МИД РФ уже заявил, что Штаты "ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта"; и пообещало "ответ на это преступление".

Подытоживаем, основной задачей этой спецоперации было заблокировать саму возможность рассмотрения вопроса о разрешении нанесения удара ATACMS по территории РФ. Этого они боятся панически. Потому что тогда под ударами оказывается вся военная инфраструктура России. В первую очередь, это аэродромы, аэропорты и места пуска ракет С-300, то есть пусковые установки. И чтобы не дать возможность Силам обороны Украины проведение подобных операций на территории России, они пошли на эту кровавую картинку.

Оккупанты не остановятся перед фактами гибели граждан РФ ради создания картинки, которая должна дискредитировать Силы обороны Украины в момент применения высокоточного оружия.

И в заключение.

В Соединенных Штатах отреагировали на упреки РФ в отношении "непосредственного участия" Вашингтона в ударах по оккупированному Крыму 23 июня и напомнили, что Украина сама принимает решение о том, какие цели поражать западным оружием.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя удар по Крыму, отметил, что смерть гражданского населения является трагедией. "Это, безусловно, касается и тысяч невинных украинцев, убитых российскими войсками с начала российской агрессии", — добавил он.