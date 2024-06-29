Військовий оглядач Олександр Коваленко наочно пояснив, чому розміщення ППО без ешелонів закінчиться плачевно

Відео, яке багатьом не сподобається, особливо на третій рік війни… Російські окупанти на Одещині завдають удару по одному з елементів ППО СВУ.

Можна багато говорити про спалах поля, кущів і сіновалів, але факт залишається фактом — удар був по конкретному об’єкту, з коригуванням розвідувальним БПЛА. Коригування вглиб самої області.

Як відомо, в Одесі та області оперує легка авіація, яка полює на розвідувальні БПЛА. Але, за всієї її ефективності — це 100% гарантія і необхідний результат. Я би міг розповісти, у яких умовах оперують пілоти цієї авіації, полювання за Орлан-10 та ZALA, але не сьогодні…

Одесі, як і Харкову, як і Дніпру та іншим містам, потрібні комплекси малого та середнього радіуса дії для повного закриття повітряного простору від малогабаритних об’єктів.

Ми багато говоримо про ЗРК Patriot та SAMP/T для Одеси, Харкова та Дніпра. Але, ось вам наочний приклад того, що буде із ЗРК Patriot і SAMP/T у цих містах протягом наступного тижня після їхнього розгортання, без вирішення питання про ешелони.

Відео дуже неприємне. Але для протверезіння та адекватного підходу, без уже нудного шапкозакидування, замішаного на розпіарених назвах — якраз.

Джерело: пост Коваленка в Telegram.