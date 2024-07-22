Чому Байден не йде на другий термін: хто і як вплинув на його рішення

Шанси на перемогу були малі

Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден ухвалив рішення не брати участі у президентських виборах у 2024 році після розмови з двома найближчими помічниками. Зокрема зі Стівом Річетті та Майком Донілоном.

Про це пише Politico, посилаючись на джерела в оточенні американського лідера. Зазначається, що Байдена 19 липня ввечері відвідав Стів Річетті, який був з ним ще з часів його роботи в Сенаті.

Наступного ж дня у суботу, 20 липня, до чинного президента США прибув Майк Донілон. Ці помічники були поруч із Байденом під час ухвалення ключових рішень щодо того, чи балотуватись у президенти у 2016 та 2020 роках. Вони доносили до нього інформацію, яка могла прискорити кінець його політичної кар'єри.

За словами аж п'ятьох людей з оточення Байдена, за останні дні до прийняття рішення не брати у часті у майбутніх перезиденських виборах, він отримав низку інформації. Зокрема опитування, які показали, що шанси Байдена на перемогу в листопаді малі. Водночас виявилось, що збори коштів на кампанію дуже сповільнились.

У неділю, 21 липня, коли Байден і оголосив про своє рішення, протягом дня у резиденції були тільки перша леді Джилл Байден і два помічники: заступник глави адміністрації Енні Томасіні та помічник першої леді Ентоні Бернал.

Деякі співрозмовники впевнені, що окрім закликів до Байдена не балотуватись, вагому роль у цьому рішенні відіграли результати нового опитування в ключових штатах. Вони продемонстрували, що Байден відстає у всіх шести важливих штатах і зазнає краху у Вірджинії та Нью-Мексико, де демократи не планували витрачати великі ресурси.

Джерело наголосило, що, попри великий тиск на Байдена і результати опитувань, а також невдалі дебати з Дональдом Трампом, рішення виглядало добровільним, як того і хотіла перша леді.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп вимагає ще одні дебати — вже із новим кандидатом від демократів.