Переговори в Абу-Дабі та перемир'я за сценарієм Олешків: Келлог дав нове інтерв'ю (головне)

Дипломат також оцінив роль Китаю та гуманітарну місію на Херсонщині

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Колишній спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог оптимістично оцінив листопадові переговори в Абу-Дабі, але не очікує швидкої угоди. Серед можливих кроків до припинення вогню він назвав використання досвіду гуманітарної місії в Олешках.

Про це Келлог розповів в інтерв’ю "Суспільному", записаному 12 листопада. Нижче – добірка його висловлювань із цієї бесіди.

Про переговори та участь Європи

Келлог пов’язує свій оптимізм зі складом делегацій України та Росії: на його думку, за столом з’явилися співрозмовники, здатні обговорювати рішення.

"Я думаю, що зараз, хоча обидві сторони і є "яструбами", за столом переговорів нарешті сидять потрібні люди. Не думаю, що ви швидко досягнете домовленості, але принаймні про це говоритимуть належні співрозмовники", – сказав Келлог.

Він також виступив за участь європейців і пояснив, чому Москва цьому опирається.

"Європейці мають там бути з огляду на ту підтримку, яку вони надали Україні, – і тому, що війна відбувається на їхньому "задньому дворі", як ми це називаємо в Америці. Росіяни не хочуть бачити там європейців. Вони вірять, що зможуть укласти угоду зі США, які змусять Україну прийняти їхнє рішення", – заявив Келлог.

Про залежність Москви від Пекіна

Коментуючи перспективу зустрічі Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Китаї, Келлог припустив, що китайський лідер здатен вплинути на позицію Москви.

"Перевага присутності Сі Цзіньпіна полягала б у тому, що голова КНР, імовірно, фінансує більшу частину дій Росії. У цих відносинах Росія – молодший партнер. Якщо Сі це усвідомлює, він міг би натиснути на Путіна – можливо, під час приватної розмови, – і ми могли б найближчим часом дійти певного рішення", – сказав Келлог.

Про Олешки як модель припинення вогню

Гуманітарну місію в Олешках за участю США, Росії та України Келлог назвав спробою змінити підхід до врегулювання. Він запропонував придивитися до цього досвіду як до одного з варіантів скорочення втрат.

"Якщо ви робите те саме знову й знову, а у відповідь постійно чуєте "ні, ні, ні", – можливо, варто подивитися на ситуацію під іншим кутом. І, можливо, Олешки – це модель, яка може спрацювати. Я не кажу, що це єдина модель, але це один із варіантів, як забезпечити гуманітарну допомогу, досягти припинення вогню та зменшити кількість жертв. До неї варто придивитися", – заявив Келлог.

Як повідомляв "Телеграф", у мемуарах "Пообещай мне, Америка" Джо Байден порівняв поведінку Володимира Путіна з підлітковою, а Володимира Зеленського описав як упертого в особистих бесідах. Вихід книжки запланований на 17 листопада.