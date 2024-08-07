Експерт проаналізував поточну ситуацію на фінансових ринках і розповів, чого чекати у найближчій перспективі

По фінансових ринках. Обвал, який стався у неділю за криптою і в понеділок по фінансових ринках світу я взагалі вважаю спланованою операцією фінансової кризи, яка не має нічого спільного до фундаментальних факторів.

Просто комусь захотілося заробити та почали активно розпускатися чутки з рецесії коли американська економіка тільки у 2-му кварталі 2024 року показала впевнені +2.8% зростання, що дуже багато.

Погоджуся, коли ринки на максимумі та напередодні виборів у США має йти очевидна корекція. І ось через 2 дні ми бачимо, що Японський індекс відновився, вчора американський ринок виріс на 1%, Біткоїн піднявся з 49 до 57 за 2 дні. Та й навіть графік sp500 виглядає як корекція правда більша ніж звичайна.

Я залишаюся песимістичним щодо американського ринку акцій аж до виборів Президента, оскільки істерія виборів – це психологічно – фіксація прибутків та невпевненість.

З іншого боку, у найближчій перспективі будуть 2 позитивні зовнішні моменти у всій історії з фінансовими ринками та ринком крипти.

Ви можете помітити, що нафта з 1 липня впала з позначки 86 до 76. Це дуже великий дефляційний важіль. А значить ймовірність негативної інфляції в липні дуже висока і це, очевидно, буде добре сприйнято інвесторами. (14 серпня результати) Я впевнений, що ні Демократам при владі, ні ФРС перед виборами не потрібна фінансова криза і такі зриви ринків, очевидно, їх дуже нервують, тому вважаю, що в другій половині вересня є дуже велика ймовірність зниження облікової ставки ФРС, а це теж може стимулювати до перетікання капіталу в акції. та крипту.

Тому зберігайте спокій. Думаю, після виборів ми побачимо нові рекорди як по акціях, так і по крипті, особливо якщо оберуть Трампа.