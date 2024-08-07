Эксперт проанализировал ткущую ситуацию на финансовых рынках и рассказал, чего ждать в ближайшей перспективе

По финансовым рынкам. Обвал, который произошел в воскресение по крипте и в понедельник по финансовым рынкам мира я вообще-то считаю спланированной операцией не имеющего ничего общего к фундаментальным факторам финансового кризиса.

Просто кому-то захотелось заработать и начали распускаться активно слухи по рецессии когда американская экономика только в 2-м квартале 2024 года показала уверенные +2.8% роста, что очень много.

Соглашусь, когда рынки на максимуме и преддверие выборов в США — должна идти очевидная коррекция. И вот спустя 2 дня мы видим что Японский индекс восстановился, вчера американский рынок вырос на 1%, Биткоин поднялся с 49 до 57 за 2 дня. Да и даже график sp500 выглядит как коррекция правда больше чем обычная.

Я остаюсь пессимистичным по американскому рынку акций вплоть до выборов Президента, поскольку истерия выборов — это психологически — фиксация прибылей и неуверенность.

С другой стороны в ближайшей перспективе будут 2 позитивных внешних момента во всей истории с финансовыми рынками и рынком крипты.

Вы можете заметить что нефть с 1 июля упала с отметки 86 до 76. Это очень большой дефляционный рычаг. А значит вероятность отрицательной инфляции в июле сильно высока и это очевидно будет хорошо воспринято инвесторами. (14 августа результаты) Я уверен что ни Демократам при власти ни ФрС перед выборами не нужен финансовый кризис и такие срывы рынков очевидно их очень нервируют, поэтому считаю что во второй половине сентября есть очень большая вероятность снижения учётной ставки ФРС, а это тоже может стимулировать к перетоку капитала в акции и крипту.

Поэтому сохраняйте спокойствие. Думаю после выборов мы увидим новые рекорды как по акциям так и по крипте, особенно если выберут Трампа.