На рівні "розіп’ятого хлопчика": російські пропагандисти знову зганьбилися в Олешках

Світлану Надєєву показували у російських ЗМІ як мінімум п’ять разів

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Російська пропагандистка Ольга Скабєєва представила сюжет зі Світланою Надєєвою з Олешок як перші кадри та емоції евакуйованих мешканців. Але жінку вивезли з міста задовго до нинішньої гуманітарної місії, а російські ЗМІ показували її щонайменше вп’яте.

На сюжет звернув увагу канал АНДРІЮК ONLINE у публікації від 2 листопада. Невідповідності стосуються і часу евакуації Надєєвої, і обставин загибелі її чоловіка, про які вона розповідала.

Що Скабєєва представила як нові кадри

29 жовтня Скабєєва опублікувала в Telegram репортаж пропагандиста Євгена Попова для телеканалу "Росія-1". Вона анонсувала його як ексклюзивний матеріал про гуманітарну місію в Олешках, назвавши його "першими кадрами з жителями Альошок" та "першими емоціями".

Серед співрозмовниць Попова була жінка у білій блузці та чорно-білому пальті. Зі сльозами вона розповідала про загибель чоловіка і стверджувала, що російські військові намагалися йому допомогти.

"Скабєєва показала "перші емоції" жінки, евакуйованої з Олешок. Але є один нюанс!" — написав канал АНДРІЮК ONLINE.

Коли Надєєва вже з’являлася у російських сюжетах

Героїню репортажу звуть Світлана Надєєва. В одному із попередніх сюжетів окупаційного телеканалу "Таврія" повідомлялося, що її евакуювали за вісім місяців до виходу того репортажу. Це не схоже на подачу її історії як перших вражень від нинішньої евакуації.

Ще 10 березня російський омбудсмен на Херсонщині Сергій Георгієв опублікував фотографії передачі ліків у пункті тимчасового розміщення. На них була жінка з коротким темним волоссям та окулярами, дуже схожа на Надєєву.

З вересня Надєєва з’являлася у матеріалах вже з-під Генічеська. "Таврія" показувала її на голосуванні та в сюжеті про допомогу російських солдатів, а "Аргументи та факти" – у пункті тимчасового розміщення. Її історія потрапила до ЗМІ задовго до репортажу Попова.

Світлана Надєєва на "Таврії". Фото: Скріншот

Як змінювалися обставини загибелі чоловіка

У розповідях Надєєвої розходилася і важлива деталь поїздки, під час якої загинув її чоловік. У публікації "Аргументів та фактів" вона говорила, що він вирушив за картоплею на машині та підірвався.

У матеріалах "Росії-1" та ТАРС від 29 жовтня замість машини фігурував велосипед. Розповідь про те, що російські військові намагалися допомогти чоловікові, зберігалася.

Сюжет вийшов на тлі гуманітарної місії щодо порятунку мешканців Олешок, яка розпочалася 27 жовтня. Про неї з Володимиром Путіним домовилася перша леді США Меланія Трамп. Український омбудсмен Дмитро Лубінець особисто брав участь у рятувальній операції: вранці 29 жовтня він перебував у Білорусі, звідки вилетів до окупованого Криму.

Свідчення очевидців про те, що насправді відбувалося в Олешках, опублікував BILD. 70-річна мешканка населеного пункту Людмила Озелова, яку евакуювали до України, розповіла, що мріє побачити Олешки знову вільними.