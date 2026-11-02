Один інгредієнт змінить результат: навіщо варити картоплю з оцтом

Розповідаємо, як оцет впиває на картоплю під час варіння

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Оцет – універсальний побутовий засіб для чищення різних поверхонь. Та найчастіше його використовують на кухні. Цей натуральний підсилювач смаку допомагає урізноманітнити багато страв.

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Оцет стане у пригоді й під час приготування картоплі. Він потрібен, якщо ви хочете отримати хрустку смажену картоплю або приготувати картопляний салат. Розповідаємо, навіщо його додавати й як це робити.

Навіщо додавати оцет до картоплі

У деяких стравах картопля має залишатися цілою під час варіння. Так, для картопляного салату чи хрустких картопляних часточок важливо, щоб вона не розварилася. Для цього достатньо додати трохи оцту у воду, в якій вариться картопля.

Крім того, щоб картоплини не пошкодилися, після закипання треба зменшити вогонь і трохи зсунути кришку.

Картопля містить пектин, який надає їй твердості. У звичайній воді він швидко руйнується, тож картопля розм’якшується і розвалюється. Оцет підвищує кислотність води й уповільнює руйнування пектину.

Оцет також допомагає утворити на поверхні картоплі тонку скоринку. Усередині вона залишається м’якою й не розвалюється. Ще одна перевага: оцет – натуральний підсилювач смаку, тож він стане корисним доповненням до страви.

Як правильно додавати оцет під час приготування картоплі

Щоб цей спосіб спрацював, додайте трохи оцту у воду приблизно посередині варіння. Наприклад, через 15 хвилин, якщо картопля має варитися загалом пів години.

Оцет допомагає картоплі зберегти форму Джерело: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Не лийте забагато оцту, інакше картопля стане надто кислою.

Додаткові поради з приготування картоплі

Оцет у воді особливо стане у пригоді, якщо картопля вариться для салату або картопляні часточки потім обсмажуватимуться до хрусткої скоринки. Для таких страв обирайте сорти картоплі з невисоким вмістом крохмалю, як-от "Мірабель" або "Фінка". Під час варіння вони зберігають форму й майже не розварюються. Перед варінням картоплю також корисно замочити в холодній воді приблизно на 15 хвилин.

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