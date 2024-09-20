Політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував новий скандал з "Кварталом 95", де показали загиблих військових без дозволу їх родичів:

"Квартал-95" вчергове обіс**вся. Цим разом з розважальним номером, в якому використав відео вже загиблих воїнів (оті "військові танці", пам'ятаєте?).

Використав, ясно, без жодного дозволу вдів і дітей. І кварталівці радісно танцювали на тлі бійців, "щоб підкреслити їхній героїзм і хоробрість" своїми писками.

Про рівень гумору все зрозуміло. Мене інше цікавить. Там зал забитий. Багато наших воїнів, поранених. Плюс купа переглядів. Може, людям отаке і потрібно? А ви собі зображуєте естетів, яких більшість населення на х** вертіло?

Джерело: пост Голобуцького в Фейсбуці