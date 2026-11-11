Холодильник більше не виставляють на видноті: як тепер виглядатимуть кухні

Дизайн допомагає створити цілісну композицію та звільнити робочу зону від зайвих предметів.

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У 2026 році холодильник дедалі частіше приховують за кухонними фасадами або об’єднують з іншою технікою у високий меблевий блок. Замість окремого громіздкого предмета він стає частиною загальної композиції.

Холодильник за фасадами або у високій колоні

Раніше холодильник залишали на видноті, між шафами або біля стіни. Тепер його ховають за фасадом у тон кухонних меблів, завдяки чому кухня здається охайнішою та просторішою.

Інший варіант – відвести холодильнику місце у високому меблевому блоці. Поруч можна розмістити духовку, мікрохвильову піч і посуд. Така композиція може займати всю стіну, а її колір узгоджують із меблями або стінами.

Так техніку й місця для зберігання зосереджують в одному місці, а робочу зону залишають вільнішою, з меншою кількістю верхніх шаф. У маленькій кухні важливо, щоб меблі утворювали рівну лінію: виступи підсилюють відчуття тісноти.

Ніші та дверцята, що ховаються в боковини

Для великих холодильників, зокрема side-by-side, облаштовують нішу, а над ними – антресолі для речей, якими користуються рідко. Конструкція має забезпечувати:

Циркуляцію повітря

Доступ до компресора

Можливість витягнути техніку для обслуговування

У кухнях-вітальнях приховують побутові зони з холодильником, кавомашиною та тостером за допомогою pocket doors, які засуваються в бокові ніші й не перекривають прохід.

Дверцята pocket doors ховаються в бокові ніші та не перекривають прохід Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для такого рішення важливі глибина меблів, ширина проходів і розташування розеток. Відкриті фасади не повинні заважати користуватися холодильником, а його власні дверцята мають рухатися без перешкод.

Що передбачити під час планування

Плануючи повністю вбудований холодильник, доберіть меблевий модуль відповідно до його конструкції. Вентиляційні проміжки та відстань до духовки, варильної поверхні чи опалювального приладу визначайте за інструкцією виробника. Брак необхідного повітрообміну може призвести до перегрівання техніки та проблем із її роботою.

Прихована техніка – один із головних кухонних трендів на 2027 рік. 85% дизайнерів кажуть, що меблі проєктують так, щоб приховувати техніку та функціональні елементи.

Як повідомляв "Телеграф", оздоблення стіни над стільницею тим самим матеріалом і візерунком, що й робоча поверхня, допомагає створити цілісніший вигляд кухні. Громіздкі обідні столи також ідуть в минуле.