Втратив господаря через російський обстріл. Як склалась доля ротвейлера з Сум

Нові господарі підтримують зв’язок із сестрою та дружиною Дмитра Грицака

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Ротвейлера Тралла, чий господар Дмитро Грицак загинув 17 жовтня під час російського удару по Сумах, прихистило подружжя переселенців. Тепер пес живе в селі Олександрівка на Сумщині.

Про нову родину собаки повідомив КИЇВ24. Під час атаки Тралл перебував у вольєрі неподалік від місця влучання.

Анастасія Остапенко та її чоловік Богдан переїхали до Олександрівки з Білопілля, рятуючись від обстрілів. Із собою вони забрали кішку Лолу, а згодом вирішили дати дім і Траллу.

Ротвейлер Тралл

"Ми з чоловіком давно хотіли забрати собаку з притулку, і так вийшло, він нам до душі припав. Багато людей відмовлялися, а ми домовилися – його привезли. Він зайшов і не гавкав на нас", – розповіла Анастасія Остапенко.

Тралл та його новий господар Богдан

У новій родині Тралл живе вже два тижні. Спочатку він сумував, але за кілька днів почав махати хвостом і проситися гратися. За словами Анастасії, пес уже звик до господарів та односельців. Його випускають гуляти вранці й увечері, він любить бавитися шиною та пляшками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пес Боня, господарі якого загинули в Нікополі, досі живе в притулку.