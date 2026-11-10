Втратив господаря через російський обстріл. Як склалась доля ротвейлера з Сум
- Автор
-
- Дата публікації
-
Нові господарі підтримують зв’язок із сестрою та дружиною Дмитра Грицака
Ротвейлера Тралла, чий господар Дмитро Грицак загинув 17 жовтня під час російського удару по Сумах, прихистило подружжя переселенців. Тепер пес живе в селі Олександрівка на Сумщині.
Про нову родину собаки повідомив КИЇВ24. Під час атаки Тралл перебував у вольєрі неподалік від місця влучання.
Анастасія Остапенко та її чоловік Богдан переїхали до Олександрівки з Білопілля, рятуючись від обстрілів. Із собою вони забрали кішку Лолу, а згодом вирішили дати дім і Траллу.
"Ми з чоловіком давно хотіли забрати собаку з притулку, і так вийшло, він нам до душі припав. Багато людей відмовлялися, а ми домовилися – його привезли. Він зайшов і не гавкав на нас", – розповіла Анастасія Остапенко.
У новій родині Тралл живе вже два тижні. Спочатку він сумував, але за кілька днів почав махати хвостом і проситися гратися. За словами Анастасії, пес уже звик до господарів та односельців. Його випускають гуляти вранці й увечері, він любить бавитися шиною та пляшками.
Раніше "Телеграф" розповідав, що пес Боня, господарі якого загинули в Нікополі, досі живе в притулку.