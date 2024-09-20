Политтехнолог Алексей Голобуцкий прокомментировал новый скандал с "Кварталом 95", где показали погибших военных без разрешения их родственников:

"Квартал-95" в очередной раз обо**ался. На этот раз с развлекательным номером, в котором использовал видео уже погибших воинов (те "военные танцы", помните?).

Использовал, ясно, без всякого разрешения вдов и детей. И кварталовцы радостно плясали на фоне бойцов, "чтобы подчеркнуть их героизм и храбрость" своими лицами.

С уровнем юмора все ясно. Меня другое интересует. Там зал забит. Много наших воинов раненых. Плюс куча просмотров. Может, людям такое и нужно? А вы себе изображаете эстетов, которых большинство населения на х** вертело?

Источник: пост Голобуцкого в Фейсбуке