Зміни на дні Дніпра повернули археологів на вже обстежені ділянки

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На Великому Лузі поблизу Хортиці знайшли старий дерев'яний човен, який не так часто потрапляє на очі навіть тим, хто цікавиться археологічними знахідками регіону.

Про нього та інші артефакти, які відкрилися після зміни ландшафту внаслідок підриву Каховської ГЕС, ексклюзивно "Телеграфу" розповів Павло Олійник — еколог і дослідник Великого Лугу.

Довідка: Великий Луг — історична місцевість у нижній течії Дніпра, на території сучасної Запорізької області. Колись це була велика заплавна територія з численними островами, протоками, болотами, озерами та лісами, яка відігравала важливу роль в історії запорозького козацтва. Значна частина Великого Лугу опинилася під водами Каховського водосховища після його створення у XX столітті.

Човен, який лежав просто біля води

Серед знахідок, які показали під час експедиції, особливу увагу привертає дерев'яний човен. Археологиня Олена Дзнеладзе, представниця Інституту археології НАН України, називає його довбанкою — однодеревкою, яку видовбували з одного стовбура.

За її словами, місце знахідки розташоване приблизно за 30 кілометрів вище за течією.

Для археологів важливе не лише знайдене, а й точне місце виявлення артефактів

Археологам важливі не лише знахідки, а й місце, де їх виявили

Що ще вдалося знайти археологам

Під час експедиції дослідники показали й інші артефакти, пов'язані з історією Великого Лугу та Дніпра. Серед них — фрагменти кераміки, предмети суднового обладнання та котел, який використовувався на кораблі.

Зокрема, археологи продемонстрували горщик XVIII століття, знайдений біля якоря. Також показали предмети, які могли використовувати для роботи з керамікою чи декорування шкіри.

Знахідки з дна річки

Знахідки з Великого Лугу допомагають дослідити історію Дніпра

Олена Дзнеладзе пояснила, що навіть типові фрагменти посуду мають особливу цінність, якщо їх знаходять на дні річки, а не на території звичайного поселення. У таких випадках важливий не лише сам предмет, а й місце його виявлення. Саме тому археологи фіксують кожну знахідку за допомогою GPS.

Як підрив Каховської ГЕС відкрив нові ділянки для досліджень

Після руйнування Каховської ГЕС 6 червня 2023 року змінився ландшафт Великого Лугу. Спад рівня води відкрив широку берегову смугу, а зміни підводного рельєфу дозволили дослідникам виявляти нові археологічні пам'ятки.

Науковий співробітник відділу реставрації Національного заповідника "Хортиця" Андрій Денисенко розповів, що після цієї події експедиція почала активніше працювати під водою.

Він також зазначив, що після повернення з фронту побачив процеси природного відновлення території. За його словами, науковці з інших країн, які приїжджають досліджувати Великий Луг, вражені тим, як швидко природа відновлюється.

Водночас Денисенко назвав підрив Каховської ГЕС екологічною катастрофою, яка принесла багато горя та спричинила масштабні наслідки.

Великий Луг — частина історії українського козацтва

Андрій Денисенко наголосив на історичному значенні Дніпра та Великого Лугу для формування України. Він назвав річку одним із чинників націєтворення, а Великий Луг — середовищем, яке сприяло становленню козацтва.

"Якби не було Великого Лугу — не було б козацтва. Не було б козацтва — не було б України. Не було б України — не було б того духу спротиву, який у нас зараз є", — сказав Денисенко.

Експедиція "ЕПАР-2026" розпочала роботу 1 вересня та, за словами учасників, тривала близько трьох тижнів. Її робота спрямована на пошук, дослідження та збереження археологічних знахідок, які відкривають нові сторінки історії Великого Лугу.

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