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Дружина керівника САП Олександра Клименка та її близька подруга намагаються уникнути відповідальності за ймовірні корупційні злочини, використовуючи ДБР та заяву про нібито провокацію хабаря.

Про це заявив колишній генпрокурор Руслан Кравченко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, після оприлюднення записів про можливі корупційні схеми в оточенні Клименка ДБР зареєструвало провадження за статтею 370 КК України — "Провокація підкупу".

Однак про "провокацію" дружина Клименка та її подруга згадали лише після того, як записи стали публічними. До цього, стверджує Кравченко, вони системно отримували гроші за вирішення питань клієнтів і жодних заяв про провокацію не подавали.

Ексгенпрокурор анонсував нові записи, які, за його словами, доведуть, що отримання неправомірної вигоди відбувалося з власної ініціативи фігурантів ще до початку процесуальної фіксації.

На цьому тлі виникають питання і до самого керівника САП: чому головний антикорупційний прокурор країни тепер використовує ДБР для захисту свого найближчого оточення?

Кравченко також нагадав, що саме ДБР раніше закрило кримінальне провадження щодо директора НАБУ Семена Кривоноса наступного дня після повідомлення йому про підозру. Законність такого рішення ексгенпрокурор поставив під сумнів.