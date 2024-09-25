Зменшення ролі посередників у збройних закупівлях. Укладання прямих контрактів з виробниками. Такі мої пріоритети з самого початку роботи в Агенції оборонних закупівель.

Це повністю співпадає з рекомендаціями НАТО для реформування оборонних закупівель України. І саме такі завдання мені озвучили в Міністерстві оборони України, коли мене призначили керівником Агенції.

Ми досягли відчутних результатів у цьому напрямку.

У 2023 році на спецімпортерів припадало 69% від суми контрактів Агенції оборонних закупівель. Натомість зараз, завдяки активному контрактуванню українських виробників та збільшенню прямого імпорту, їхня частка становить лише 18%.

У своїй роботі я завжди оперую не сумами контрактів, а кількістю зброї та боєприпасів, які ми можемо купити на виділений бюджет.

Завдяки зменшенню залежності від спецімпортерів та інших посередників ця кількість суттєво зростає.

Відмовлятися від посередників насправді не просто. Кожен крок до укладання прямого контракту зі світовим виробником вимагає довжелезних черг погодження та перевірок. Тоді як посередники працюють швидко, здатні приносити "живі гроші" та пропонувати викупити боєприпаси дорожче, щоб потім продати Україні з ще більшою націнкою. Знаючи, що на обмеженому ринку потреба в цьому товарі з часом стане критичною, і Агенції доведеться купити його в них.

У 2024 році Агенція уклала понад 20 прямих контрактів з виробниками озброєння з 10 країн світу.

Усі ми зараз маємо бути сфокусовані на головному — забезпеченні збройних потреб ЗСУ. І спроможна та незалежна Агенція оборонних закупівель, що мінімізує вплив посередників та спецімпортерів, здатна найкраще слугувати цій меті.

Джерело: пост у Facebook.