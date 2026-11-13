Новий солодкий подарунок від Roshen може стати розчаруванням: чи варто купувати та яка ціна

У наборі є шоколадна фігурка, вафлі, желейні цукерки та льодяники

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До свят, що наближаються, Roshen випустив новий солодких подарунок під назвою "Різдвяний ярмарок". У нього входять як льодяники, так і різні види шоколадних цукерок.

Автор Instagram-акаунту "Той самий Дмитро!" показав вміст коробки у відео з розпакуванням.

Які солодощі опинилися в коробці

Дмитро дістав із коробки батончик Tidbit, цукерки Candy Nut, два Krock і два "Монблани". У набір також увійшли чотири Flaksi з кокосом і какао, дві "Ромашки", два "Червоні Маки", вафлі "Сливки-Ленівки" та дві Johnny Krocker.

Серед желейних солодощів були пачка Yummi Gummi, "Шалена Бджілка" та Galaretka. У коробці знайшлися і Milky Splash із молочною начинкою, чотири льодяники на паличці та шоколадна фігурка.

Оглядач назвав фігурку Дідом Морозом, а офіційний магазин Roshen вказує у переліку "Святий Миколай" заввишки 9 см. Згідно з описом набору, льодяники Lollipops представлені двома смаками: йогурт-полуниця та апельсин – по дві штуки кожного.

Цукерки у солодкому подарунку. Згенеровано ШІ/"Телеграф"

Чим автору не сподобався асортимент

Перша претензія Дмитра з’явилася вже після перших цукерок: знову потрапили знайомі солодощі з горіхами. Показуючи Tidbit, автор зауважив, що і в цьому батончику така начинка.

"Ну чому скрізь горіхи?" — Запитав автор огляду Дмитро.

Roshen "Різдвяний ярмарок"

В офіційному переліку зазначено, що арахіс є в Tidbit, обох варіантах Candy Nut та цукерках Krock з арахісовою пастою. У "Монблані" використовують карамелізований мигдаль.

Ціна здалася автору порівняно невисокою.

"Начебто і недорого, але на цей набір вже нудно дивитися, чесно", — сказав Дмитро наприкінці розпакування.

Таким чином, розчарування викликає наповнення, оскільки воно таке ж, як і у багатьох інших подарунків, а відрізняється тільки упаковка.

Які ціни вказані в інтернет-магазинах

У ролику Дмитро назвав суму, яку купив набір. У наданій картці товару на сайті АТБ "Різдвяний ярмарок" пропонують за 322,90 грн за штуку.

Roshen "Різдвяний ярмарок" — ціна в "АТБ"

В інтернет-магазині Roshen на цей подарунок вказана ціна 269,85 грн. У ролику та двох картках товару фігурують три різні суми.

Як повідомляв "Телеграф", самостійна купівля солодощів для іншого подарункового набору Roshen Winter celebration обходилася приблизно на 54% дешевше за готову коробку - у підрахунку вартості набору. Готовий подарунок обходиться дорожче з урахуванням витрат на коробку та оформлення, тому економія може бути меншою.