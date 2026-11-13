В Україні пропонують перекласти відповідальність за небажану вагітність і на чоловіків

Уряд просять забезпечити чоловікам доступ до добровільної стерилізації та розповідати про чоловічу контрацепцію

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На сайті Кабміну 12 листопада розпочали збір підписів за петицію про державну підтримку добровільної чоловічої стерилізації – вазектомії. Уряд просять забезпечити безоплатне проведення процедури та інформування про чоловічу контрацепцію.

Авторка петиції Олена Мінахіна закликає зробити відповідальність за планування сім’ї спільною. За її словами, висока вартість процедури у приватних клініках і брак інформації роблять її малодоступною.

Збір підписів за звернення Олени Мінахіної розпочався 12 листопада 2026 року

Що пропонують змінити для доступу до вазектомії

Авторка просить включити добровільну вазектомію до Програми медичних гарантій. Це передбачає безоплатну процедуру в державних медзакладах за письмовою згодою пацієнта.

"Питання запобігання небажаній вагітності не може лягати виключно на жіночі плечі", – наголошує авторка петиції.

Посилаючись на статтю 281 Цивільного кодексу України, Мінахіна зазначає, що процедуру проводять виключно за добровільною письмовою згодою повнолітнього чоловіка.

Друга вимога – запровадити державну інформаційну кампанію про чоловічу контрацепцію як альтернативу абортам. Ініціативу авторка пояснює прагненням запобігати небажаним вагітностям і залучати чоловіків до відповідального планування батьківства.

Важливо: Електронна петиція – це звернення до уряду з пропозицією розглянути певне питання. Подати її може кожен громадянин України, а для розгляду потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Досягнення цього порогу не означає автоматичного ухвалення запропонованих змін або втілення ініціативи в життя.

В Україні активно обговорюють репродуктивні права

Напередодні з'явилась петиція, що пропонує заборонити аборти за бажанням жінки на будь-якому строку. Винятки автор пропонує залишити за загрози життю чи здоров’ю матері, патологій плода та після зґвалтування.

"Телеграф" також розповідав про іншу петицію, де авторка просить зберегти репродуктивний вибір і посилити підтримку сімей. Серед її вимог – пільгова іпотека, компенсації придбання житла, пільги на комунальні послуги, доступні ясла й дитсадки, збільшення допомоги на дітей та підтримка одиноких матерів.