В Україні пропонують перекласти відповідальність за небажану вагітність і на чоловіків
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Уряд просять забезпечити чоловікам доступ до добровільної стерилізації та розповідати про чоловічу контрацепцію
На сайті Кабміну 12 листопада розпочали збір підписів за петицію про державну підтримку добровільної чоловічої стерилізації – вазектомії. Уряд просять забезпечити безоплатне проведення процедури та інформування про чоловічу контрацепцію.
Авторка петиції Олена Мінахіна закликає зробити відповідальність за планування сім’ї спільною. За її словами, висока вартість процедури у приватних клініках і брак інформації роблять її малодоступною.
Що пропонують змінити для доступу до вазектомії
Авторка просить включити добровільну вазектомію до Програми медичних гарантій. Це передбачає безоплатну процедуру в державних медзакладах за письмовою згодою пацієнта.
"Питання запобігання небажаній вагітності не може лягати виключно на жіночі плечі", – наголошує авторка петиції.
Посилаючись на статтю 281 Цивільного кодексу України, Мінахіна зазначає, що процедуру проводять виключно за добровільною письмовою згодою повнолітнього чоловіка.
Друга вимога – запровадити державну інформаційну кампанію про чоловічу контрацепцію як альтернативу абортам. Ініціативу авторка пояснює прагненням запобігати небажаним вагітностям і залучати чоловіків до відповідального планування батьківства.
Важливо: Електронна петиція – це звернення до уряду з пропозицією розглянути певне питання. Подати її може кожен громадянин України, а для розгляду потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Досягнення цього порогу не означає автоматичного ухвалення запропонованих змін або втілення ініціативи в життя.
В Україні активно обговорюють репродуктивні права
Напередодні з'явилась петиція, що пропонує заборонити аборти за бажанням жінки на будь-якому строку. Винятки автор пропонує залишити за загрози життю чи здоров’ю матері, патологій плода та після зґвалтування.
"Телеграф" також розповідав про іншу петицію, де авторка просить зберегти репродуктивний вибір і посилити підтримку сімей. Серед її вимог – пільгова іпотека, компенсації придбання житла, пільги на комунальні послуги, доступні ясла й дитсадки, збільшення допомоги на дітей та підтримка одиноких матерів.