Как Агентство оборонных закупок реформирует систему вооруженных закупок в Украине - Марина Безрукова
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Уменьшение роли посредников в вооруженных закупках. Заключение прямых контрактов с изготовителями. Таковы мои приоритеты с самого начала работы в Агентстве оборонных закупок.
Это полностью совпадает с рекомендациями НАТО по реформированию оборонных закупок Украины. И именно такие задачи мне озвучили в Министерстве обороны Украины, когда меня назначили руководителем Агентства.
Мы добились ощутимых результатов в этом направлении.
В 2023 году на специмпортеров приходилось 69% от суммы контрактов Агентства оборонных закупок. В то же время, благодаря активному контрактованию украинских производителей и увеличению прямого импорта, их доля составляет всего 18%.
В своей работе я всегда оперирую не суммами контрактов, а количеством оружия и боеприпасов, которые мы можем купить на выделенный бюджет.
Благодаря уменьшению зависимости от специмпортеров и других посредников, это количество существенно возрастает.
Отказываться от посредников действительно не просто. Каждый шаг к заключению прямого контракта с мировым производителем требует длинных очередей согласования и проверок. В то время как посредники работают быстро, способны приносить "живые деньги" и предлагать выкупить боеприпасы дороже, чтобы потом продать Украине с еще большей наценкой. Зная, что на ограниченном рынке потребность в этом товаре со временем станет критичной, и Агентству придется купить его у них.
В 2024 году Агентство заключило более 20 прямых контрактов с производителями вооружения из 10 стран мира.
Все мы сейчас должны сфокусироваться на главном — обеспечении вооруженных нужд ВСУ. И способное и независимое Агентство оборонных закупок, минимизирующее влияние посредников и специмпортеров, способно наилучшим образом служить этой цели.
Источник: пост в Facebook.
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