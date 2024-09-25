Уменьшение роли посредников в вооруженных закупках. Заключение прямых контрактов с изготовителями. Таковы мои приоритеты с самого начала работы в Агентстве оборонных закупок.

Это полностью совпадает с рекомендациями НАТО по реформированию оборонных закупок Украины. И именно такие задачи мне озвучили в Министерстве обороны Украины, когда меня назначили руководителем Агентства.

Мы добились ощутимых результатов в этом направлении.

В 2023 году на специмпортеров приходилось 69% от суммы контрактов Агентства оборонных закупок. В то же время, благодаря активному контрактованию украинских производителей и увеличению прямого импорта, их доля составляет всего 18%.

В своей работе я всегда оперирую не суммами контрактов, а количеством оружия и боеприпасов, которые мы можем купить на выделенный бюджет.

Благодаря уменьшению зависимости от специмпортеров и других посредников, это количество существенно возрастает.

Отказываться от посредников действительно не просто. Каждый шаг к заключению прямого контракта с мировым производителем требует длинных очередей согласования и проверок. В то время как посредники работают быстро, способны приносить "живые деньги" и предлагать выкупить боеприпасы дороже, чтобы потом продать Украине с еще большей наценкой. Зная, что на ограниченном рынке потребность в этом товаре со временем станет критичной, и Агентству придется купить его у них.

В 2024 году Агентство заключило более 20 прямых контрактов с производителями вооружения из 10 стран мира.

Все мы сейчас должны сфокусироваться на главном — обеспечении вооруженных нужд ВСУ. И способное и независимое Агентство оборонных закупок, минимизирующее влияние посредников и специмпортеров, способно наилучшим образом служить этой цели.

Источник: пост в Facebook.