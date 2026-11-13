Година їзди до кордону: українка розповіла, за скільки продала стару хату (відео)

Власниця довго вагалася, чи продавати успадковане господарство

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Українка оцінила успадковану хату в селі Верхні Станівці Чернівецької області у 8500 доларів (приблизно 386 561 грн). Будинок розташований серед гір і лісів, а дорога до кордону з Румунією займає приблизно годину.

Власниця показала, що входить у вартість нерухомості, які умови є в будинку та чим примітне саме село. У відео, записаному ще під час підготовки до угоди, вона пояснила, як визначила ціну, та показала переваги й недоліки господарства.

Чому хату оцінили у 8 500 доларів

Суму власниця визначила після замовленої оцінки нерухомості. Саме такий орієнтир вона обрала для продажу, хоча для реального покупця була готова до розумного торгу.

"Я не стала вигадувати якихось космічних сум. Замовила оцінку, і будинок оцінили у 8,5 тисяч доларів. Тому саме за 8,5 тисяч доларів я і вирішила його продавати", – розповіла власниця будинку.

Багато років без догляду позначилися на стані успадкованої нерухомості

Що є в будинку та на подвір’ї

Дерев’яний будинок звели у 1950-х роках. Усередині – дві кімнати, коридор і санвузол. До хати підведені електрика, газ і вода, встановлений бойлер. У кожній кімнаті є конвектор, а в одній збереглася діюча піч.

Багаторічна відсутність догляду позначилася на стані успадкованої нерухомості

На подвір’ї стоїть окрема цегляна кухня, де також є газ і піч. До господарства належать сарай та підсобні приміщення.

Водночас власниця визнає: багато років у хаті ніхто не жив. Тривала відсутність догляду позначилася на її стані – це жінка назвала серед недоліків нерухомості.

У дерев’яній хаті облаштували санвузол із душовою панеллю

Стан подвір’я – одна з деталей, які варто врахувати під час продажу господарства

У кімнаті будинку встановили конвектор

Ліс поруч, ставок унизу ділянки та маршрутки до Чернівців

Найбільшою цінністю господарства жінка вважає його розташування. Звідси відкриваються краєвиди на гори й ліси, а до соснового та букового лісу можна дійти пішки.

"І найбільша цінність цього господарства – це його розташування. Краєвиди на гори і ліси. У пішій доступності сосновий та буковий ліс. А внизу ділянки невеличкий ставок", – пояснила власниця будинку.

Окремої уваги заслуговує територія біля будинку. Позаду оселі росте плодовий сад із яблунями, грушами та вишнями. Є тут і город, причому не один.

Загальна площа землі становить 59 соток: 25 соток відведено під будівництво, ще 34 сотки займають городи.

Власниця вважає розташування господарства його найбільшою цінністю

Нерухомість розташована у Верхніх Станівцях Чернівецької області. Це село приблизно на 1,5 тисячі жителів, де є школа, дитячий садок, амбулаторія, магазини, відділення "Нової пошти" та "Укрпошти".

Звідси регулярно курсують маршрутки до Чернівців, а в населеному пункті доступний швидкісний інтернет. Будинок стоїть на центральній вулиці, тому взимку дорогу розчищають від снігу.

Окрема особливість локації — близькість до Румунії. За словами власниці, автомобілем до українсько-румунського кордону можна дістатися приблизно за годину.

Близькість до кордону з Румунією – одна з особливостей розташування господарства

Як повідомляв "Телеграф", українка разом із чоловіком придбала сільський будинок за 5 500 доларів.