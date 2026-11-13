Нема опалення? Стало відомо, що буде з рахунками

Частина учасників опитування досі мерзне вдома, інші батареї вже гарячі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Якщо опалення немає, плату повинні автоматично перерахувати за чинним механізмом. Прем’єр-міністр Сергій Корецький також допустив припинення нарахувань за комунальні послуги, які не надавали. Це запасний варіант на випадок, якщо руйнування не вдасться швидко усунути.

Про заяву глави уряду під час години запитань до уряду повідомляє УНІАН. Корецький назвав припинення нарахувань одним із запасних варіантів, якщо відновлення інфраструктури затягнеться.

"Це один із альтернативних запасних варіантів, якщо дійсно будуть руйнування, якщо ми не зможемо швидко відновлювати. Тому вдаватимемося і, можливо, до таких заходів", – сказав прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Як перераховують плату за відсутні послуги

Обов’язковий автоматичний перерахунок передбачено ухвалою уряду, яка діє з 1 січня 2026 року. Як повідомив Кабінет міністрів України, постачальники мають самі зменшувати плату, якщо послуги не надавалися, надавалися не повністю або були неналежною якістю. Правило стосується тепло- та водопостачання, а також вивезення побутових відходів.

Виконавці повинні враховувати в кожному багатоквартирному будинку скільки днів послуги були відсутні або були неналежної якості. За дні, коли послуги не надавали через усунення наслідків обстрілів чи аварій, плату не нараховують.

Перерахунок охоплює весь період, коли послуги не було, її надавали не в повному обсязі чи неналежній якості. Підсумок автоматично з’явиться у платіжці за наступний місяць. Споживачам не потрібно звертатися до постачальника.

Перерахунок з’явиться у платіжці за наступний місяць без заяви споживача. Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Якщо через російські обстріли критичної інфраструктури комунальні послуги не надавалися, люди не повинні за них платити. Ми вводимо чіткий і обов’язковий для всіх виконавців механізм: фіксація відсутності послуг, автоматичний перерахунок і відображення його в платіжках без додаткових звернень громадян", — зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України.

Чому опалення увімкнули ще не всім

На момент виступу Корецького 87% підприємств теплопостачання вже почали подавати тепло до будинків. За його словами, у деяких місцях ремонт ще триває. В інших підприємствах вирішили не включати опалення, щоб захистити інфраструктуру від атак.

Про проблеми з опаленням розповідають і учасники опитування читачів. У матеріалі "Телеграфа", опублікованому 12 листопада 2026 року, наведено результати голосування в Telegram: із 158 читачів 46 обрали варіант "опалення немає, вдома холодно". Ще 11 повідомили, що опалення вмикали, але потім воно зникло.

Загалом так відповіли 57 осіб – близько 36% учасників голосування. Ця частка відображає відповіді опитаних читачів, а не ситуацію серед усіх українців.

Інші відповіді теж показують, що умови у людей різні: у тому ж опитуванні 65 читачів обрали варіант із гарячими батареями, а 36 повідомили, що користуються індивідуальним чи автономним опаленням.

У голосуванні були окремі відповіді про перебої з опаленням та автономне опалення

Як повідомляв "Телеграф", мер Києва Віталій Кличко заявив, що атаки на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 цього року були найінтенсивнішими з початку повномасштабного вторгнення у повідомленні про стан ТЕЦ. Після атак три столичні станції перестали виробляти електроенергію, а Київ втратив близько 1,3 ГВт власної генерації. Це свідчить про вразливість інфраструктури, але не пояснює порядок перерахунку плати за опалення.