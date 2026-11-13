Колишня заступниця міністра оборони України пояснила, навіщо росіянам потрібні переговори з Україною

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Навіщо росіянам перемовини?

По-перше, щоб створювати імідж договороздатного кремля й демонструвати, нібито саме Україна не хоче миру. Для цього вони висувають вимоги, на які Україна точно не погодиться.

По-друге, щоб домогтися повернення до різних міжнародних форматів у статусі партнера. Це певною мірою може легітимізувати росію.

По-третє, щоб спробувати через домовленості досягти більшого, ніж зараз вдається воєнним шляхом. Інакше перемовини втрачають для них сенс.

Наразі Росія не планує припиняти війну. Але є питання, яких без домовленостей вона не вирішить: обмін полоненими, морські коридори, припинення наших ударів по важливих для неї об’єктах тощо. Тому їй потрібен перемовний майданчик.

Якби не щоденні смерті наших людей і руйнування країни, можна було б, звісно, з цікавістю поспостерігати, як Росія обводить навколо пальця західні країни, зокрема США.

Але нам ця наївна віра в російську договороздатність обходиться надто дорого.

Нагадаю: у 2015 році в переговорах із Росіянами щодо "Мінська-2" брали участь Ангела Меркель та Франсуа Олланд. Їх давно вже немає при владі, а Путін продовжує війну — у ще більших масштабах.

Джерело: Telegram Ганна Маляр