Навіщо росіянам перемовини? Є 3 причини - Ганна Маляр
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Колишня заступниця міністра оборони України пояснила, навіщо росіянам потрібні переговори з Україною
Навіщо росіянам перемовини?
По-перше, щоб створювати імідж договороздатного кремля й демонструвати, нібито саме Україна не хоче миру. Для цього вони висувають вимоги, на які Україна точно не погодиться.
По-друге, щоб домогтися повернення до різних міжнародних форматів у статусі партнера. Це певною мірою може легітимізувати росію.
По-третє, щоб спробувати через домовленості досягти більшого, ніж зараз вдається воєнним шляхом. Інакше перемовини втрачають для них сенс.
Наразі Росія не планує припиняти війну. Але є питання, яких без домовленостей вона не вирішить: обмін полоненими, морські коридори, припинення наших ударів по важливих для неї об’єктах тощо. Тому їй потрібен перемовний майданчик.
Якби не щоденні смерті наших людей і руйнування країни, можна було б, звісно, з цікавістю поспостерігати, як Росія обводить навколо пальця західні країни, зокрема США.
Але нам ця наївна віра в російську договороздатність обходиться надто дорого.
Нагадаю: у 2015 році в переговорах із Росіянами щодо "Мінська-2" брали участь Ангела Меркель та Франсуа Олланд. Їх давно вже немає при владі, а Путін продовжує війну — у ще більших масштабах.
Джерело: Telegram Ганна Маляр
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