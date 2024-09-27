Військовий оглядач Олександр Коваленко про те, чому російська армія так поспішає захопити Вугледар:

Навіщо Путіну Вугледар?

Накати РОВ на Вугледар нині відбуваються як каруселі, нон-стоп – 24/7. Командування РОВ (російські окупаційні війська, — ред.) ставить чіткі накази захопити місто якнайшвидше і за будь-яку ціну. Але ось питання, куди поспішати?

Наразі поля навколо Вугледара всипані не лише тілами російських окупантів, а й технікою. Такої кількості техніки РОВ не застосовували, так само, як і не втрачали, в районі Вугледару, понад рік. І ось тут є цікавий момент.

Вугледар це, звичайно, перший крок окупантів до відновлення залізничного сполучення через Волноваху. Але, просуваючись розмірено, без суїцидальних накатів, так чи інакше, але вони мали б можливість вийти до міста пізніше і розгорнути бої за місто до кінця 2024 – початку 2025. Але ні, наступ командування РОВ максимально каталізувало, особливо з другої половини вересня. І треба ж, що відбувається на іншому кінці театру бойових дій – у Курській області.

У Курській області у РОВ, епічний контрнаступ, що розпочався, наглухо заглух. Причому справи настільки погані, що Путін призначив безпосередньо Бортникова, після того, як Дюмін не впорався з покладеними на нього обов’язками.

Якщо хтось пам’ятає, то ще в день призначення Дюміна я писав, що це відмінне рішення, адже "фес", який контролює військову операцію, це однозначний провал. Тому це чудово! Так і сталося. Контрнаступ у КО здувся навіть не надувшись.

Але, Путіну до дня народження необхідна "велика перемога", якою мало стати "звільнення від нацистів" КО, але цього вже точно не станеться. Тому з РОВ вичавлюють хоч щось, і цим хоч щось є окупація Вугледару, заради якої готові покласти тисячі окупантів та сотні одиниць техніки.

Наступ на Вугледар має не просто тактичне, а й оперативно-тактичне значення, це правда, але так, як він проводиться – це виключно політичне рішення. Плюсом у ньому для нас є те, що РОВ в його ході втрачають у рази більше людського ресурсу і найголовніше – техніки, ніж якби це відбувалося стабільно і вивірено.

Джерело: Telegram Олександра Коваленка