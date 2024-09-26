Можемо втратити нову область: військовий експерт розповів про можливі наслідки окупації Вугледару

Ворог різко активізувався на одному з напрямків

Армія РФ продовжує наступ на Вугледар на Донеччині. Якщо росіянам вдасться захопити місто, то їхньою наступною метою буде встановлення повного контролю над Запорізькою областю.

Таку думку висловив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. Про це він розповів в ефірі Київ24.

За словами Снєгирьова, Вугледар розглядався українськими Силами оборони як один із плацдармів для можливого контрнаступу в Приазов'ї. Втрата міста може ускладнити плани деокупації українських територій на цьому напрямку.

"Я не виключаю можливість подальшого руху (ворога) якраз на Запорізькому напрямку. Подивіться на інтенсифікацію обстрілів самого Запоріжжя за останні 2-3 дні. Якщо минулої доби було нанесено приблизно 320 ударів по територіях, що підконтрольні ЗСУ, то сьогодні на ранок їх вже понад 400", — зазначив експерт.

Снєгирьов також звернув увагу на різку активізацію бойових дій на Запорізькому напрямку за останні дві доби. Це відбувається попри те, що раніше звідти були виведені найбільш боєздатні підрозділи російської армії — 7-ма та 76-та повітряно-десантні дивізії, які були перекинуті на Курський напрямок.

Вугледар, Запоріжжя

24 вересня стало відомо, що російські війська вийшли на крайні вулиці Вугледара. Ситуація на флангах навколо міста залишається складною. Повідомляється про ризик оточення однієї з бригад ЗСУ.

Крім того, українські військові попереджають, що армія РФ може активізувати бойові дії на Запорізькому напрямку найближчим часом. За їхніми словами, противник підтягує резерви та змінює тактику ведення бойових дій. Про це розповів український військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Таку інформацію підтвердив і речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. За його словами, українська розвідка помітила, що росіяни готуються до можливих наземних штурмів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ наступають на Курщині, а росіяни тиснуть під Покровськом. Де зараз найгарячіше на фронті?