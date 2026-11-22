Прості способи зменшити комунальні платежі

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Кетрін з Единбурга чотири роки не вмикала електричні радіатори: взимку їй допомагали термобілизна, плед із підігрівом і гарячі напої. За її словами, за цей час вона заощадила сотні фунтів.

Про свій досвід Кетрін розповіла у статті для inews. Вона вирішила перевірити, скільки протримається без опалення, коли у 2021 році сама орендувала квартиру і зіткнулася зі зростанням цін на продукти та комунальні послуги.

Скільки Кетрін платить за електроенергію

Першу зиму Кетрін прожила на другому поверсі: частина тепла надходила з квартир зверху і знизу. Вона протрималася до весни, жодного разу не ввімкнувши радіатори, а її витрати на електроенергію залишилися на рівні 120 фунтів на місяць. Наступна зима видалася м’якою, і опалення знову не знадобилося.

У новій квартирі щомісячний платіж спочатку розрахували за споживанням попереднього мешканця – 120 фунтів. Кетрін попросила орендодавця встановити розумний лічильник. За кілька місяців з’ясувалося, що електроенергії вона споживає лише на 80 фунтів на місяць.

На випадок, якщо температура у квартирі опускається нижче за 10 °C, у Кетрін є невеликий тепловентилятор. Вона також вмикає його на годину перед приходом гостей, щоб їм не було холодно з порога.

Що допомагає зберегти тепло у квартирі

Кетрін носить удома термобілизну з кашеміром. Тканина здалася їй надто тонкою, але на практиці в такій білизні їй іноді комфортно навіть без додаткового шару одягу. Жінка також розповіла, що бореться зі протягами за допомогою рушника.

"Я перепробувала багато засобів від протягів, зокрема один за 20 фунтів, від якого, за відчуттями, не було жодної користі. З мого досвіду, найкраще працює згорнутий рушник", – розповіла Кетрін. Ним вона закриває щілини біля дверей і вікон.

Коли кімнатний термометр показав вологість 70%, Кетрін почала двічі віджимати білизну в пральній машині й поставила у вітальні, кухні та ванній поглиначі вологи. Коли надворі була мінусова температура, у її квартирі трималося 16 °C. Їй було комфортно працювати за таких умов, хоча Центр сталої енергетики рекомендує підтримувати вдень 18–21 °C, щоб у домі не накопичувалася вогкість.

Як вона зігрівається під час роботи з дому

Кетрін ставить нагадування, щоб щогодини вставати з-за робочого столу, рухатися або робити легку розтяжку. Кілька разів на день вона виходить із собакою: після прогулянки за −1 °C квартира здається їй теплішою.

Прогулянки із собакою допомагають Кетрін розім’ятися протягом робочого дня

Крім того, Кетрін проводить по кілька годин на день у теплому будинку літнього батька, за яким доглядає. Раніше, коли їй хотілося попрацювати в теплі, вона йшла з квартири до кафе або бібліотеки.

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