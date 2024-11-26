Чотири причини, чому Росію не зупинить компроміс - Михайло Подоляк
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Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розкритикував ідею компромісних переговорів з Росією, пояснюючи, чому агресор не зупиниться без повної поразки та юридичної відповідальності за свої злочини
А яка логіка взагалі в "компромісних переговорних позиціях"? Чому РФ, не програвши повноцінно війну й не відповівши взагалі за сам факт агресії, повинна буде добровільно зупинитися?
По/перше, "вічна експансія" в різних форматах і домінування через насильство – єдиний спосіб існування такого типу російської держави.
По/друге, повномасштабне вторгнення в Україну мало виконати цілком конкретні геноцидні завдання (масові вбивства, депортації, переселення, фундаментальні зміни етнічних складів територій). Росія їх не виконала, але виконати хоче.
По/третє, вчинивши настільки кричущі масові злочини, ви, проте, не відповідаєте за них повноцінно юридично й фактично, що, звичайно, прямо стимулює злочинця продовжувати вчиняти злочини.
По/четверте, РФ закінчила, по суті, монтаж мілітарної людожерської держави із жорстким авторитарним каркасом. Людожерські ж держави завжди лише воюють, вбивають і руйнують…
То чому РФ має зупинитись, якщо якимось умовним "компромісом" їй пропонується безкарно продовжити знищення України? У різних форматах. У чому "рятівна суть" цієї дикої логіки?
Джерело — допис Михайла Подоляка у Телеграм.
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