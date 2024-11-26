Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк розкритикував ідею компромісних переговорів з Росією, пояснюючи, чому агресор не зупиниться без повної поразки та юридичної відповідальності за свої злочини

А яка логіка взагалі в "компромісних переговорних позиціях"? Чому РФ, не програвши повноцінно війну й не відповівши взагалі за сам факт агресії, повинна буде добровільно зупинитися?

По/перше, "вічна експансія" в різних форматах і домінування через насильство – єдиний спосіб існування такого типу російської держави.

По/друге, повномасштабне вторгнення в Україну мало виконати цілком конкретні геноцидні завдання (масові вбивства, депортації, переселення, фундаментальні зміни етнічних складів територій). Росія їх не виконала, але виконати хоче.

По/третє, вчинивши настільки кричущі масові злочини, ви, проте, не відповідаєте за них повноцінно юридично й фактично, що, звичайно, прямо стимулює злочинця продовжувати вчиняти злочини.

По/четверте, РФ закінчила, по суті, монтаж мілітарної людожерської держави із жорстким авторитарним каркасом. Людожерські ж держави завжди лише воюють, вбивають і руйнують…

То чому РФ має зупинитись, якщо якимось умовним "компромісом" їй пропонується безкарно продовжити знищення України? У різних форматах. У чому "рятівна суть" цієї дикої логіки?

Джерело — допис Михайла Подоляка у Телеграм.