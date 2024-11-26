Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подверг критике идею компромиссных переговоров с Россией, объясняя, почему агрессор не остановится без полного поражения и юридической ответственности за свои преступления

А какова логика вообще в "компромиссных переговорных позициях"? Почему РФ, не проиграв полноценную войну и не ответив вообще за сам факт агрессии, должна будет добровольно остановиться?

Во/первых, "вечная экспансия" в разных форматах и доминирование из-за насилия – единственный способ существования такого типа российского государства.

Во/вторых, полномасштабное вторжение в Украину должно было выполнить вполне конкретные геноцидные задачи (массовые убийства, депортации, переселения, фундаментальные изменения этнических складов территорий). Россия их не выполнила, но выполнить хочет.

В третьих, совершив столь вопиющие массовые преступления, вы, однако, не отвечаете за них полноценно юридически и фактически, что, конечно, прямо стимулирует преступника продолжать совершать преступления.

В/четвертых, РФ закончила, по сути, монтаж милитарного людоедского государства с жестким авторитарным каркасом. Людоедские же государства всегда только воюют, убивают и разрушают…

Так почему РФ должна остановиться, если каким-то условным компромиссом ей предлагается безнаказанно продолжить уничтожение Украины? В разных форматах. В чем "спасительная сущность" этой дикой логики?

Источник — сообщение Михаила Подоляка в телеграммах.