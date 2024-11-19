"Україна не торгує своїм суверенітетом": що йдеться про переговори в "Плані стійкості"

Повний текст плану буде представлено лише у грудні

Президент України Володимир Зеленський представив Верховній Раді "План внутрішньої стійкості". Він складається з 10 пунктів і один із них охоплює питання про можливі переговори з РФ.

Зеленський запевнив, що країна не торгує своїм суверенітетом чи безпекою та не дозволить використовувати себе у передвиборчих баталіях. Про це він заявив під час виступу у ВР.

"Самостійно Україна визначатиме, як їй жити зараз і як жити далі. Ми не торгуємо безпекою чи суверенітетом. Ми не відмовимося від прав на всю свою територію", — резюмував глава держави.

Це швидше за все натяк на публікації в західній пресі про те, що переговори про припинення вогню будуть містити "пункт" про залишення під контролем РФ усіх захоплених раніше українських територій.

"Можливо, Україні доведеться когось у Москві пережити, щоб досягти всіх своїх цілей... Щоб відновити повну цілісність України", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський назвав умови переговорів із майбутнім президентом США Дональдом Трампом та лідером Росії Володимиром Путіним.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський розкрив деталі про ще один із пунктів Плану стійкості. У ньому йдеться про політику щодо героїв.