Тисяча Зеленського. Кожен доброволець міг би отримувати 10 тис. доларів разової виплати - Олександр Коваленко
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Військовий оглядач та блогер проаналізував, куди було б краще витратити гроші "Зимової єПідтримки"
1 000 гривень та трохи елементарної математики…
Станом на 2022 рік в Україні було 41,1 млн. громадян.
Тобто для забезпечення такого населення 1 000 гривень це бюджетні витрати у розмірі 41,1 млрд. гривень. У перекладі за курсом це приблизно 1 мільярд доларів.
А тепер найцікавіше.
Якщо цей 1 млрд доларів перерахувати, якби кожен доброволець, що йде до складу ЗСУ, отримував 10 тис. доларів разової виплати, то це забезпечення понад 100 тисяч потенційних добровольців.
І ось тут виникає питання. Що зараз для країни важливіше? Заткнути ковтку жадібних до тисячі гривень споживачів, чи гарантувати високі показники припливу мобілізованих за рахунок фінансової мотивації?
Маркетинг найвищої категорії. Так і переможемо. БЛД.
Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.