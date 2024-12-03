Військовий оглядач та блогер проаналізував, куди було б краще витратити гроші "Зимової єПідтримки"

1 000 гривень та трохи елементарної математики…

Станом на 2022 рік в Україні було 41,1 млн. громадян.

Тобто для забезпечення такого населення 1 000 гривень це бюджетні витрати у розмірі 41,1 млрд. гривень. У перекладі за курсом це приблизно 1 мільярд доларів.

А тепер найцікавіше.

Якщо цей 1 млрд доларів перерахувати, якби кожен доброволець, що йде до складу ЗСУ, отримував 10 тис. доларів разової виплати, то це забезпечення понад 100 тисяч потенційних добровольців.

І ось тут виникає питання. Що зараз для країни важливіше? Заткнути ковтку жадібних до тисячі гривень споживачів, чи гарантувати високі показники припливу мобілізованих за рахунок фінансової мотивації?

Маркетинг найвищої категорії. Так і переможемо. БЛД.

Джерело: Telegram-канал Олександра Коваленка.