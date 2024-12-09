Ердоган не договорює? У Туреччині могли знати про плани повалити режим Асади

Повстанські угруповання HTS і SNA мали "обмежене" спільне планування напередодні операції і домовилися досягти співпраці і не вступати в конфлікт один з одним

Повстанці попередили Туреччину про план повалити режим Асада пів року тому. Хоча в країні заявляли, що Анкара "не стояла за наступом і не давала своєї згоди, оскільки була стурбована нестабільністю".

Про це пише видання Reuters. Там йдеться, що уряд президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який у 2020 році уклав угоду з росією про деескалацію бойових дій на північному заході Сирії, довгий час виступав проти масштабного наступу повстанців, побоюючись, що це призведе до нової хвилі біженців, які перетнуть її кордон.

Джерела видання повідомили, що повстанці відчули жорсткість позиції Анкари щодо Асада на початку цього року, після того, як він відкинув неодноразові пропозиції Ердогана, спрямовані на просування політичного вирішення військового глухого кута, в результаті якого Сирія розділена між режимом і повстанськими угрупованнями, що мають численних іноземних прихильників.

Також джерело в сирійській опозиції повідомило, що повстанці показали Туреччині деталі плану після того, як спроби Анкари домовитися з Асадом зазнали невдачі.

Послання було таким: "Інший шлях не спрацьовував роками — спробуйте наш. Вам не потрібно нічого робити, просто не втручайтеся".

Хаді Аль-Бахра, голова міжнародно визнаної сирійської опозиції за кордоном, повідомив Reuters минулого тижня, що повстанські угруповання HTS і SNA мали "обмежене" спільне планування напередодні операції і домовилися "досягти співпраці і не вступати в конфлікт один з одним". Він додав, що турецькі військові бачили, що робили і обговорювали озброєні групи.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, виступаючи в неділю в Досі, заявив, що зусилля Ердогана в останні місяці, спрямовані на те, щоб достукатися до Асада, провалилися, і Туреччина "знала, що щось наближається".

Однак заступник міністра закордонних справ Туреччини Нух Йилмаз заявив на конференції з питань Близького Сходу в Бахрейні в неділю, що Анкара "не стояла за наступом і не давала своєї згоди, оскільки була стурбована нестабільністю".

Ситуація в Сирії — що відомо

Раніше російське Міністерство закордонних справ заявило, що сирійський президент Башар Асад нібито погодився передати владу "мирним шляхом" після чого покинув Сирію.

До того Reuters повідомляв, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, через те, що його літак летів дивним маршрутом, а потім взагалі зник із радарів.

Окрім цього, стало відомо, що насправді сталося з Асадом після втечі з Сирії. Деталі розповіла українська розвідка.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 грудня, сирійські повстанці взяли під контроль столицю Дамаск та повалили режим диктатора Башара Асада. Детальніше про ситуацію в Сирії, можна дізнатись в матеріалі "Телеграфу".