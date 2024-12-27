Блогер и политический обозреватель Елена Яхно о падении самолета Баку-Грозный в Казахстане

В том, что самолет подбили никто уже не сомневается, даже Z-военные пишут об этом. И эту часть истории Россия, думаю, была бы готова признать. Сказать что-то вроде "там дроны летели, ошиблись, бывает…"

Но в этом сюжете значительно важнее и очень стремный, по-настоящему людоедский аспект, с признанием которого у Москвы сейчас серьезные сложности.

Поняв, что вместо дрона ракетой попали в самолет, что этот самолет едва держится в воздухе, и что когда он разобьется, будет гигантский скандал, российские власти быстро решили его утопить в море – чтобы скрыть все следы стрельбы ПВО по самолету.

Думаю, это было инстинктивное действие психопата-уголовника, убивающего случайного свидетеля своего преступления. Логика эта называется "все концы в воду".

Поэтому лётчикам запретили приземляться в любом из российских аэропортов.

Вернуться в Азербайджан через Кавказский хребет самолет не мог – из-за отказа гидравлики он уже не набирал высоту, к тому же салон был разгерметизирован.

Россияне отправили лайнер в море – буквально на верную смерть. Но пилоты "подвели" своих палачей. Они не только дотащили до Казахстана, но и сумели посадить самолет так, что половина пассажиров осталась жива, и эти люди могут рассказать, как все было на самом деле. Если разобраться, это просто настоящее чудо.

И теперь суть этой истории даже не в том, что ВС РФ подбили гражданский самолет (это, к сожалению, уже почти привычное дело), а в том, что Кремль пытался заместить следы преступления, утопив самолет и тогда еще живых свидетелей в Каспийском море.

Это уже точно нельзя назвать "трагической ошибкой". Кто-то в Москве осознанно отдал хладнокровный приказ избавиться от 68 пассажиров азербайджанского самолета, списав его падение на столкновение с птицами.

Кто мог отдать такой приказ? Известно кто. В России есть только один человек, у которого достаточно власти и полномочий — Владимир Путин.

И сейчас он, как всегда, в таких ситуациях, спрятался, забился под корягу, сидит там тихо и не отсвечивает. Ждет.

В это время его люди стараются все уладить как минимум публично. С кем договориться, кого запугать, кому денег дать. Но что-то я сомневаюсь, что в этом случае это получится.

Слишком дикая получилась история, даже по современным русским меркам.

UPD: Азербайджан пока абсолютно правильно себя ведет. Он отказался принимать какую-то "помощь" (уверена, имеются в виду взятки) от Чечни, потребовав признания вины, извинений и компенсаций от России.

Источник: пост Яхно в Facebook.