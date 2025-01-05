Политолог и боец ВСУ рассказал о новом наступлении Украины в Курской области России

Так, друзья, давайте я на сейчас коротко дам вам информацию по Курскому направлению, что реально можно. И какое-то время помолчу. Потому что сейчас инфы хлынет столько, что рискуете захлебнуться, НО! От Генштаба, направлений или бригад комментариев не будет. От меня тоже. У нас режим тишины. Понятно, что все хотят первыми радостно закидать вас сообщениями и видосами, но тут можно навредить. Потому и приказ. Он может нравиться или нет (мне не нравится), но это ВСУ и дисциплина. Так что подробности будут, когда станет можно. В самом деле, тут ошибки и гонка за хайпом может стоить жизни побратимам

Итак, несколько дней подготовки и сегодня началась наша операция в Курской области. Прошли на правом фланге, это важный момент. Потому что последние дни противник активно стягивал силы именно на левый. Возможно, это было важным и тут нам удалось их обмануть с направлением удара. Потому что подготовку к наступлению, очень похоже, они просчитали. Не зря же в последние дни так активно прилетала по разным точкам в Сумской области. Общая картина – они растерялись

Можно сразу отметить отличную работу наших специалистов по радиоэлектронной борьбе. Это те мальчики и девочки, которых вы никогда не видите на видосах и официальных фото в красивой форме с тяжелой броней. Умники, которые придумывают разные способы нейтрализовать всю мощь противника.

Во всяком случае на российских околовоенных пабликах стоял знатный шум – "Украина подавила наши дроны, они не взлетают!" Хорошо подготовились к проходу минных полей с тралами и техникой. Повезло с погодой – после тепла и снега ударил мороз и все полевые дороги снова стали проходимы.

Про цели, задачи и сроки писать даже смешно. Все наши подразделения имеют четкие конкретные задачи на сейчас, а стратегические планы Генштаба секретны, что логично и так было всегда. И все рассказы про конечную цель в виде блокады Курской АЭС или ее захвата, выход на сам Курск – не более, чем гадание на кофейной гуще. В таких случаях мы всегда говорим, что анонсов не будет. Потому что так можно испортить кацапам сюрприз и им будет уже не интересно с нами играть

Политический фактор очевиден независимо от географии. Ждем в Киеве спецпредставителя Трампа Кита Келлога, да и инаугурация президента США через две недели. Активные боевые действия на "канонической" территории россии в этот момент – правильный фон для переговоров. Главком Сырский любит внезапные рейды там, где противник не ожидает. Хотелось бы в этот момент еще и в Донецкой контрнаступление начать, но… будем реалистами. Обзор по Донецкой области завтра утром. Спать сегодня все равно не получится, а свободное время и связь будут почти всегда.

Источник: пост Сазонова в Facebook.