Російський та український журналіст-міжнародник, політичний оглядач про заяву Путіна щодо Трампа

Путін мене сьогодні дуже здивував, хоча я був певен, що це вже неможливо.

Розмірковуючи про відносини з Трампом, він вимовив таку фразу: "…якби він був президентом, якби у нього у 2020 році не вкрали перемогу, то, можливо, і не було б тієї кризи в Україні, яка виникла у 2022 році".

Заява про те, що перемогу Трампа "вкрали" – це найнадійніший пароль-перепустка у світ найзапекліших, по-справжньому "відбитих" прихильників президента США. Насправді навіть його власний віцепрезидент Д. Венс публічно соромився говорити, що Байден перебуває на посаді незаконно, що його перемога була "намальована". А Путін ось сказав – публічно та відкрито. Не тому, що він реально вірить у те, що Байден намухлював собі переможний результат, а тому, що це було необхідно, щоб начальник був задоволений і не покарав його.

Це і вражає!

Поясню: Путін вирвався на вершину, став президентом величезної країни. Влаштувався у владі, перегриз усіх тих, хто вважав себе розумнішим за нього, пересажав бунтівних олігархів, оскопив суди і парламент, перебив опозицію, почав кілька воєн, став абсолютним, ніким і нічим не обмеженим володарем.

Однак як тільки виникла необхідність, цей "великий геостратег" неймовірно вміло, із ковтком, лизнув Трампа, діставши до найніжніших закутків його філейної частини.

Попри чверть століття на вершині вершин влади, Путін майстерно показав навичку, яка зазвичай притаманна невеликим чиновникам, які метушливо обходжують високе начальство.

Тряхнув, можна сказати, стариною. І не підкачав! Як то кажуть, ручки пам'ятають!

Джерело: пост Яковина у Facebook.