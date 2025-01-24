"Вони хоробрі, але...": Трамп чимало наговорив про Україну у новому інтерв'ю (головні тези)

США дали Києву на 200 млрд доларів більше, ніж Європа, заявив він

Президент США Дональд Трамп дав своє перше телевізійне інтерв'ю на посаді глави держави, в ньому він говорив про зокрема й про Україну. За його словами, президент України Володимир Зеленський "не ангел", він не мав допустити війни.

"Телеграф" зібрав основні тези інтерв'ю Трампа Fox News. Глава Білого дому вкотре наголосив, що війну в Україні має бути завершено негайно, Україна спустошена через бойові дії.

Трамп додав, що Зеленський хоче розв'язати це питання зараз, "з нього досить". Проте, на думку глави США, президент України міг та мав би не допустити початку війни. Хоча нещодавно Зеленський сказав, що готовий укласти угоду, він мав сказати це набагато раніше, наголосив Трамп.

"Зеленський не ангел і ніколи не повинен був допустити початку цієї війни. Він воює проти набагато більшої армії… Набагато більшої… І коли він говорив так хоробро і таке інше… Вони хоробрі, але ми давали їм мільярди доларів. США дали їм на 200 млрд доларів більше, ніж Європа, і Байден ніколи не казав європейцям платити більше", — заявив Трамп.

Також він знову повторив свою тезу, що якби він був президентом у 2022 році, війна Росії проти України не почалася б. Він додав, що Україна була метою глави Росії Володимира Путіна весь цей час, "але він не нападав чотири роки".

"Зеленський захотів воювати проти величезної армії. Набагато більшої, набагато могутнішої. Він не мав робити цього. Бо ми могли б укласти угоду. І ця угода нічого не коштувала б. Але він вирішив воювати. Росія забезпечує 300-тисячну армію, а у Зеленського практично не було ніякої… Ти не воюєш у такій ситуації", — сказав президент Сполучених Штатів.

Трамп сказав, що якщо Росія не погодиться завершити війну швидко, США введуть проти неї найсильніші санкції та тарифи. Однак це небажаний розвиток подій для глави США.

"Але я не хотів би робити цього. Я люблю росіян, вони чудові люди", — заявив Трамп.

Також президент США висловив думку, що він зможе домовитися з главою Китаю Сі Цзіньпіном про "більш чесну торгівлю між США і Китаєм". Також Трамп зробив комплімент лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину.

"Я планую знову зв'язатися з Кім Чен Ином. У нас були гарні відносини. Він дуже розумний хлопець", — сказав Трамп.

Як розповідав "Телеграф", Трамп сподівається, що Китай допоможе йому припинити війну Росії проти України. Відповідаючи на запитання журналіста, чи може завершитись війна до 2026 року, глава США відповів, що Україна вже готова до перемир’я – тепер про це потрібно запитувати Росію.