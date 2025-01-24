У Путіна зробили заяву про готовність до переговорів із Трампом

Росія демонструє готовність до діалогу зі Штатами

Глава Росії Володимир Путін готовий до розмови з президентом США Дональдом Трампом. Кремль "чекає на сигнали" з боку Сполучених Штатів.

"Путін готовий, ми чекаємо на сигнали", – сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу в п’ятницю, 24 січня, його слова цитують росЗМІ.

При цьому, можливих термінів такої розмови він не назвав. Представник Кремля ухильно відповів на запитання, чи це може статися найближчими вихідними.

"Тут важко гадати на кавовій гущі. Якщо щось буде, ми вас проінформуємо", — заявив Пєсков.

Варто зазначити, що днями Путін перервав урядову нараду через термінову міжнародну телефонну розмову. Главі Кремля дзвонив президент Гвінеї Бісау Умару Сіссоку Ембало, який є одним із перемовників щодо України.

Як повідомляв "Телеграф", Путін привітав Дональда Трампа з інавгурацією та вступом на посаду та заявив про бажання розпочати переговори щодо ситуації в Україні. Він додав, що у РФ готові до "діалогу з новою американською адміністрацією та підтримання рівноправних відносин".

Своєю чергою, Трамп опублікував пост у соцмережах, в якому закликав Росію негайно зупинити війну проти України. Якщо цього не буде зроблено, США встановлять високі податки, мита та санкції на все, що РФ продає Сполученим Штатам та іншим країнам-учасницям. При цьому він додав, що любить російський народ і має добрі стосунки із Володимиром Путіним.