Путін перервав нараду через важливий закордонний дзвінок. Йому набрав "переговорник" по Україні

Путін заінтригував дзвінком

Президент Росії Володимир Путін несподівано перервав урядову нараду через термінову міжнародну телефонну розмову. Під час онлайн наради він мав заслухати доповіді представників влади, але заздалегідь зазначив, що йому потрібно буде відійти на 5 хвилин через терміновий телефонний дзвінок.

Путін обіцяв повернутись швидко і попросив не зупиняти нараду через його відсутність.Хто йому телефонує, президент РФ не уточнив. Відповідне відео поширюють в російському сегменті соцмереж.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір зателефонувати російському лідеру. За його словами, це може статися невдовзі після інавгурації, та точного часу він не назвав. Зазначимо, що у Кремлі на час наради на годиннику було близько 16:00. У цей час у Вашингтоні 8 ранку, тож президент США Дональд Трамп міг бути уже на робочому місці.

Та насправді Путіну дзвонив ніякий не Трамп, а президент Гвінеї Бісау Умару Сісоку Ембало. Про це повідомляють у Кремлі. Бісау ще в 2022 році зустрічався з Путіним, називав себе "братом і другом" РФ і просив його про постачання військової техніки. Згодом він також приїхав до Києва і передав Зеленському, що Путін готовий до переговорів. Коли Ембало попросили пояснити свою позицію, він сказав, що Україна також його стратегічний партнер, а Росія і Україна — "братні народи".

Також раніше "Телеграф" писав, що Путіну доведеться благати про завершення війни до кінця року. Так вважають у Time.