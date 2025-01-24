Путін поспішив відповісти Трампу щодо переговорів, але додав умову про Зеленського

У Росії зробили відразу дві заяви щодо закінчення війни з Україною

Президент Росії Володимир Путін заявив про "готовність" до перемовин з Україною. За його словами, він має "хороші стосунки" з Дональдом Трампом, який нещодавно знову став президентом США.

Як повідомляють російські Telegram-канали, Кремль нібито готовий до перемовин "щодо української проблематики". При цьому Путін заявив, що існують питання, які "вимагають особливої уваги".

Водночас Путін заявив, що рішення президента України про "заборону діалогу" з Росією робить переговори "нелегітимними".

При цьому презиент РФ забуває, що указ президента України Володимира Зеленського №679/2022 про неможливість перемовин з Росією було прийнято у відповідь на анексію Росією чотирьох регіонів України у вересні 2022 року. Йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Крім того, Путін зробив цікаву заяву щодо своїх "прагматичних та довірчих" відносин з Трампом, та припустив, що якби той був президентом у 2020 році, війни з Україною могло б і не бути.

Що ще сказали у Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва "не бачить реальних дій з боку Києва та Заходу, які вказують на готовність до мирних переговорів". Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Під "реальними діями" маються на увазі односторонні територіальні та політичні поступки України та її союзників на користь Росії. Тобто, визнання "нових територіальних реалій" (окупації та анексії українських регіонів Російською Федерацією у 2014 та 2022 роках – Ред.).

Реакція України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розкритикував слова Путіна. За його словами, Путін хоче домовитися про долю Європи та України без Європи та України відповідно.

"Цього не буде. Путіну давно потрібно повернутися в реальність самому, або його повернуть. Так це не працює в сучасному світі", — заявив Єрмак.

Варто зауважити, що тільки напередодні вийшла стаття Reuters про те, що Путін насправді стурбований станом російської економіки, визнає, що з нею "справді великі проблеми", тоді як Трамп погрожує тиснути Росію економічно й надалі, якщо та не зупинить війну.

Нагадаємо, раніше історик Сергій Махун розповів"Телеграфу", чому територіальні поступки не допоможуть Україні здобути мир.