Российский и украинский журналист-международник, политический обозреватель о заявлении Путина относительно Трампа

Путин меня сегодня очень удивил, хотя я был уверен, что это невозможно.

Размышляя об отношениях с Трампом, он произнес такую фразу: "…если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, возможно, и не было бы того кризиса в Украине, который возник в 2022 году".

Заявление о том, что победу Трампа "украли" – это самый надежный пароль-пропуск в мир самых ярых, по-настоящему "отбитых" сторонников президента США. На самом деле даже его собственный вице-президент Д. Вэнс публично стеснялся говорить, что Байден находится на должности незаконно, что его победа была "нарисована". А Путин вот сказал – публично и открыто. Не потому, что он реально верит в то, что Байден обманывал себе победный результат, а потому, что это было необходимо, чтобы начальник был доволен и не наказал его.

Это и поразительно!

Поясню: Путин вырвался на вершину, стал президентом огромной страны. Устроился во власти, перегрыз всех тех, кто считал себя умнее его, пересаживал мятежных олигархов, оскопил суды и парламент, перебил оппозицию, начал несколько войн, стал абсолютным, никем и ничем не ограниченным властителем.

Однако как только возникла необходимость, этот "великий геостратег" невероятно умело, с глотком, лизнул Трампа, достав до нежнейших уголков его филейной части.

Несмотря на четверть века на вершине вершин власти, Путин искусно показал навык, обычно присущий небольшим чиновникам, суетливо обхаживающим высокое начальство.

Тряхнул, можно сказать, стариной. И не подкачал! Как говорится, ручки помнят!

Источник: пост Яковина в Facebook.