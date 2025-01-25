Відомий російський соціолог-опозиціонер Ігор Ейдман про те, чому Путін раптом став так поводитися перед Трампом

Путін уже почав метушитися під Трампом: лестить, підігрує трампівській параної з приводу "вкраденої перемоги на виборах", намагається перевести на Зеленського відповідальність за власне небажання вести переговори з Україною (мовляв, не ми, а вони законодавчо заборонили переговори).

Це означає, що навіть досить порожні поки що погрози Трампа налякали Путіна (російський експорт у США і так відносно невеликий, підвищення тарифів на нього абсолютно безглуздо). Можна уявити, щоб було б з боязкуватим російським диктатором, якби Трамп пригрозив чимось реально небезпечним.

Трамп має інструмент, який здатний змусити Путіна піти на поступки. Це постачання сучасних ракет, здатних дістати російського диктатора та його оточення. Для Путіна найголовнішим пріоритетом є власна безпека. Він, як і вся його верхівка, найбільше трясеться за свою шкуру — це його слабке місце, ось по ньому й треба було бити.

Маючи американські Томогавки, українці могли б реально загрожувати життю диктатора та його оточення, наприклад, спробувати накрити Путіна в одній із його резиденцій. Ну, припустимо, він знову заховався б у бункер. Але все керівництво країни у бункери не сховати. Почався б вогонь по путінським центрам влади. Це не міфічний Орешнік. Томагавків в американців багато, і вони ефективні. Ними можна було б налякати та хаотизувати Кремль. Ймовірно, що навіть просто загроза поставок Томагавків у серйозній кількості одразу зробила б Путіна зговірливішою.

Чи може на це піти Трамп? Може, якщо зрозуміє, що таким чином, уславиться "великим миротворцем", який примусив Путіна зупинити війну. Хто б йому пояснив.

Джерело: пост Ейдмана у Facebook