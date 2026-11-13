"Буде -10 градусів". Коли в Україну прийдуть зимові морози

Останній місяць осені поступово набуває зимового характеру, а погода залежить від руху повітряних мас

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україну поступово приходить похолодання, а подекуди навіть сніжить. Однак чи чекати українцям сильних морозів вже в листопаді?

Український гідрометеорологічний центр наводить такі кліматичні показники листопада: середня місячна температура становить 0–4° тепла, на Закарпатті та півдні місцями – 5–9° тепла. Передзим’я зазвичай починається після стійкого зниження середньодобової температури нижче +5°.

Якої температури очікують у листопаді

Начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, коментуючи попередні розрахунки на листопад, повідомила про очікуваний температурний фон у межах норми.

"Поки що, за розрахунками наших фахівців і світових прогностичних центрів, листопад для нашої території по температурних показниках очікується в межах норми, тобто якихось таких аномалій поки що ми не прогнозуємо", – сказала Наталія Птуха.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віра Балабух також не бачить підстав очікувати раннього приходу зими. За її оцінкою, листопад може виявитися теплішим, ніж зазвичай.

Погода в Україні 16 листопада. Дані: Укргідрометцентр

Коли можливий сніг і де його очікувати

Передумови для змішаних опадів синоптики передбачали вже з 4 листопада. Наталія Птуха пояснювала це надходженням прохолоднішого повітря з північного заходу та наближенням атмосферних фронтів: на рівнинній території очікували дощ із мокрим снігом, а у високогір’ї Карпат – сніг і мокрий сніг.

У високогір’ї Карпат у листопаді очікують сніг і мокрий сніг Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Це досить типова ситуація для листопада, тому треба бути готовими до таких проявів погоди", – наголосила Наталія Птуха.

За кліматичними даними Укргідрометцентру, середня кількість опадів у листопаді становить 35–63 мм. У Карпатах, горах Криму та на Закарпатті – 70–108 мм, у високогір’ї – до 135 мм. Ці показники охоплюють усі опади за місяць, зокрема дощ і сніг.

За яких умов приходять сильні морози

За оцінками більшості погодних моделей, зима 2026–2027 років в Україні очікується теплішою за норму на 1–2°. Водночас упродовж сезону можливі вторгнення арктичного повітря, насамперед у північних, північно-східних і східних областях та у високогір’ї Карпат.

"Морози до −10°C цілком реалістичні, а під час потужніших вторгнень арктичного повітря можливе зниження нічної температури до −20°C і нижче", – пояснила Віра Балабух, характеризуючи ризики на майбутню зиму.

Найсильніші морози в Україні зазвичай припадають на другу половину січня – першу половину лютого. Тривалі похолодання пов’язані, зокрема, з припиненням надходження теплого атлантичного повітря: потужний антициклон над Скандинавією здатен відкрити шлях холоду з півночі та північного сходу.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може Україну накрити хвиля негоди через супер-Ель-Ніньйо.