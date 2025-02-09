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Розмова Трампа з Путіним – це поганий сигнал для України - Сергій Стерненко

Автор
Сергій Стерненко
Дата публікації
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Автор
Путін та Трамп Новина оновлена 09 лютого 2025, 09:32
Путін та Трамп. Фото Колаж "Телеграфу"

Розмова говорить не лише про пріоритети, а й про особисті симпатії президента США

Те, що Трамп провів першу розмову на посту президента не із Зеленським, а з Путіним — вкрай поганий сигнал.

Він говорить як про пріоритети, так і про особисті симпатії Трампа.

Навряд найближчим часом ми отримаємо від нього якісь притомні пропозиції.

Джерело: пост Сергія Стерненка в Telegram.

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Теги:
#Україна #США #Росія #Війна #Володимир Путін #Розмова #Дональд Трамп #Сергій Стерненко