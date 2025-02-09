Розмова Трампа з Путіним – це поганий сигнал для України - Сергій Стерненко
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Розмова говорить не лише про пріоритети, а й про особисті симпатії президента США
Те, що Трамп провів першу розмову на посту президента не із Зеленським, а з Путіним — вкрай поганий сигнал.
Він говорить як про пріоритети, так і про особисті симпатії Трампа.
Навряд найближчим часом ми отримаємо від нього якісь притомні пропозиції.
Джерело: пост Сергія Стерненка в Telegram.
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