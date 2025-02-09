Розмова говорить не лише про пріоритети, а й про особисті симпатії президента США

Те, що Трамп провів першу розмову на посту президента не із Зеленським, а з Путіним — вкрай поганий сигнал.

Він говорить як про пріоритети, так і про особисті симпатії Трампа.

Навряд найближчим часом ми отримаємо від нього якісь притомні пропозиції.

Джерело: пост Сергія Стерненка в Telegram.