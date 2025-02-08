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Трамп може змусити Путіна звільнити Донбас: економіст озвучив сценарій

Автор
Євген Устименко ,
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Автор
Зеленський може говорити з Трампом щодо видобутку рідкісноземельних металів Новина оновлена 08 лютого 2025, 11:15
Зеленський може говорити з Трампом щодо видобутку рідкісноземельних металів. Фото Колаж "Телеграфу"

На думку економіста, ймовірний ультиматум Трампа Путіну може бути позитивним сигналом для України

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні налагодити постачання рідкісноземельних металів в обмін на продовження допомоги у війні з Росією. Однак найбільші родовища цих металів, включаючи літій, знаходяться на окупованих територіях, а отже для Трампа важливо, щоб Володимир Путін віддав наказ російським військам піти з цих регіонів, у тому числі з Донбасу.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів економіст Олександр Охріменко. На його думку, якщо це станеться, то це може бути успішним сигналом для України. Бо в такому випадку Трамп буде тиснути на Путіна і вимагати піти з цих територій.

Інакше проти Росії будуть посилені санкції, а можливо, запроваджені ще й нові, впевнений експерт.

— Тиснути він може однозначно сильніше. Заради цих ресурсів Трамп може економічними методами примусити, аби Путін пішов з Донбасу, — каже Охріменко.

Відповідаючи щодо потенціалу вищезгаданих ресурсів, експерт зазначив: за часів незалежної України детальну геологічну розвідку в цих районах не проводили, а отже, важко сказати, наскільки ці ресурси є реальними.

— По-перше, грошей не було, а по-друге, якщо і будемо колись їх добувати, то треба залучити зарубіжні, в тому числі американські компанії, які це зробили. Тому що наші потужності сьогодні є нереальними. Якщо добувати ресурси, то доведеться залучати зарубіжні інвестиції, — резюмував Охріменко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна відкрита до співпраці з партнерами, включаючи США, які зацікавлені у розробці покладів рідкісноземельних металів. Про це заявив Володимир Зеленський.

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