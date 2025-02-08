Трамп може змусити Путіна звільнити Донбас: економіст озвучив сценарій

На думку економіста, ймовірний ультиматум Трампа Путіну може бути позитивним сигналом для України

Президент США Дональд Трамп запропонував Україні налагодити постачання рідкісноземельних металів в обмін на продовження допомоги у війні з Росією. Однак найбільші родовища цих металів, включаючи літій, знаходяться на окупованих територіях, а отже для Трампа важливо, щоб Володимир Путін віддав наказ російським військам піти з цих регіонів, у тому числі з Донбасу.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів економіст Олександр Охріменко. На його думку, якщо це станеться, то це може бути успішним сигналом для України. Бо в такому випадку Трамп буде тиснути на Путіна і вимагати піти з цих територій.

Інакше проти Росії будуть посилені санкції, а можливо, запроваджені ще й нові, впевнений експерт.

— Тиснути він може однозначно сильніше. Заради цих ресурсів Трамп може економічними методами примусити, аби Путін пішов з Донбасу, — каже Охріменко.

Відповідаючи щодо потенціалу вищезгаданих ресурсів, експерт зазначив: за часів незалежної України детальну геологічну розвідку в цих районах не проводили, а отже, важко сказати, наскільки ці ресурси є реальними.

— По-перше, грошей не було, а по-друге, якщо і будемо колись їх добувати, то треба залучити зарубіжні, в тому числі американські компанії, які це зробили. Тому що наші потужності сьогодні є нереальними. Якщо добувати ресурси, то доведеться залучати зарубіжні інвестиції, — резюмував Охріменко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна відкрита до співпраці з партнерами, включаючи США, які зацікавлені у розробці покладів рідкісноземельних металів. Про це заявив Володимир Зеленський.