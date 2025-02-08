Шольц розкритикував пропозицію Трампа по Україні з корисними копалинами

Назвав очікування вигоди з допомоги егоїстичним

Пропозицію президента США Дональда Трампа про продовження військової допомоги Україні з доступом до рідкоземельних елементів розкритикував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він назвав це "егоїстичною вимогою".

Про це пише Вloomberg, посилаючись на слова канцлера з інтерв’ю RND. Шольц наголосив, що Німеччина підтримує Україну без майбутніх надій на "відплату".

За словами канцлера, очікування вигоди чи її вимагання від України "дуже егоїстичне, дуже егоцентричне".

"Україна зазнає нападу, і (Німеччина) допомагає їй, не очікуючи, що згодом за це заплатять. Такою має бути позиція кожного", – підкреслив він.

Як зазначає видання, на майбутній Мюнхенській конференції з безпеки, яка розпочнеться 14 лютого, однією головних тем, ймовірно, буде підтримка Україну в її захисті від Росії.

Втім на виборах у Німеччині Шольцу може загрожувати серйозна поразка. Адже згідно з останнім опитуванням, його соціал-демократи отримали 15%, тоді як консервативна опозиція Німеччини під керівництвом Фрідріха Мерца наразі претендує на 30% ймовірних голосів.

Нагадаємо, що Трамп покликав президента України Володимира Зеленського у Вашингтон і назвав втрати Росії та України у війні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський показав карту корисних копалин України, включаючи ті, які зацікавили США.