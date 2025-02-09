Трамп зробив Путіну три вагомі подарунки: ЗМІ пояснили, про що йде мова

Трамп зробив вже три послуги російському режиму, про які незабаром може пожалкувати

Президент США Дональд Трамп перебуває на посаді менш як три тижні, але вже зробив щонайменше три дуже значні кроки, вигідні для російського режиму. Один з цих кроків піде на користь безпосередньо мешканцю Кремля, а ще два – його оточенню, яке перебуває під санкціями Заходу.

Про це пише видання Newsweek. Журналісти нагадують, що Трамп підписав указ, яким запроваджує санкції проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду (МКС). Це стало відповіддю США на те, що МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху та ексміністра оборони Йоава Галланта: обох підозрюють у численних воєнних злочинах проти мирного населення у Секторі Гази.

Проблема в тому, що цей крок Трампа несе вигоду Путіну. Раніше МКС видав ордер на арешт Путіна за участь мешканця Кремля у викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій України. Дії Трампа розмивають авторитет МКС та зменшують тиск на Кремль – саме тому його рішення отримало величезне схвалення серед кремлівських пропагандистів.

Іншим поганим рішенням, яке ухвалили в адміністрації Трампа, став наказ розформувати спеціальну групу при Міністерстві юстиції США, яка займалася питанням контролю дотримання санкцій та полюванням на приховані активи російських олігархів з оточення Путіна. Цей крок нового генерального прокурора Памели Бонді став ударом по санкційній політиці США – і це безумовно не могло бути зроблено без схвалення Трампа.

Третім помилковим кроком Трампа стало послаблення боротьби з іноземними кампаніями впливу на американську політику та громадськість. Російські та китайські інформаційно-психологічні операції, спрямовані на американців, відтепер будуть проводитися вільніше. Тут також виявилася замішаною генпрокурор Бонді, яка наказала федеральним правоохоронцям припинити боротьбу з такими кампаніями та фактично надала Пекіну, Тегерану та Москві широке поле для маніпуляцій й впливу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Трампа ухвалили жорстке рішення щодо агентства USAID, яке допомагало Україні. Новий глава США вважає USAID ненадійною організацією.