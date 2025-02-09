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Разговор Трампа с Путиным – это плохой сигнал для Украины - Сергей Стерненко

Автор
Сергей Стерненко
Дата публикации
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Автор
Путин и Трамп Новость обновлена 09 февраля 2025, 09:32
Путин и Трамп. Фото Коллаж "Телеграфа"

Разговор говорит не только о приоритетах, но и о личных симпатиях президента США

То, что Трамп провел первый разговор на посту президента не с Зеленским, а с Путиным — очень плохой сигнал.

Он говорит как о приоритетах, так и о личных симпатиях Трампа.

Вряд ли в ближайшее время мы получим от него какие-либо сознательные предложения.

Источник: пост Сергея Стерненко в Telegram.

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Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Владимир Путин #Разговор #Дональд Трамп #Сергей Стерненко