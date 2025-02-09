Разговор Трампа с Путиным – это плохой сигнал для Украины - Сергей Стерненко
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Разговор говорит не только о приоритетах, но и о личных симпатиях президента США
То, что Трамп провел первый разговор на посту президента не с Зеленским, а с Путиным — очень плохой сигнал.
Он говорит как о приоритетах, так и о личных симпатиях Трампа.
Вряд ли в ближайшее время мы получим от него какие-либо сознательные предложения.
Источник: пост Сергея Стерненко в Telegram.
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