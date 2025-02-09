Разговор говорит не только о приоритетах, но и о личных симпатиях президента США

То, что Трамп провел первый разговор на посту президента не с Зеленским, а с Путиным — очень плохой сигнал.

Он говорит как о приоритетах, так и о личных симпатиях Трампа.

Вряд ли в ближайшее время мы получим от него какие-либо сознательные предложения.

Источник: пост Сергея Стерненко в Telegram.