Політтехнолог Олексій Голобуцький впевнений, що наслідки введення санкцій можуть бути важкими

Влада готується до виборів і зачищає під себе інформаційне поле. Монополії марафону мало. Адже нехай і в звуженому форматі, але інші телеканали все ще існують – а отже, можуть і будуть поширювати критику влади як мінімум в стандартному передвиборчому наборі.

Тому, схоже, влада вирішила затиснути інформаційні можливості всіх конкурентів і з другого боку (перший – суто фіскальні ускладнення, вони для всіх, не тільки для медіа і їхніх власників). Санкції. Ними накрили не тільки з логіки політичної конкуренції, наскільки я бачу. Під санкції підвели тих, хто утримує чи може утримувати альтернативні марафону медіа.

До цієї групи потрапив і Костянтин Жеваго. Котрому просто "додали" 13 років санкцій. Тобто, ймовірно, річ не в грошах. І точно річ не в зраді (той же Жеваго — в санкційному списку Кремля, і не тільки він). Дуже схоже, що так влада перекриває крупні канали критики і передвиборчої агітації за будь-які інші політичні проєкти.

Але є один момент: кремлівські проєкти це не зачепить (ясно, що Медведчука до санкційного списку додали тільки з однією метою: репутаційною, щоб всі інші просто опинились "в одному списку з Медведчуком", а далі хай доводять, що вони "не такі"). Отже, в підсумку, якщо все і далі так піде, лишаться, як я вже казав, дві альтернативи для виборця: або владні, або кремлівські. Партії, медіа – не принципово. Хоча суди через порушення всіх законів при застосуванні санкцій і обмежувальних заходів можуть встигнути все ж до виборів.

Але є ще воєнний аспект: практично кожен з фігурантів санкцій на дуже значні суми постійно фінансує ЗСУ. Жеваго теж. І перше, що точно перекрили санкції, — цю підтримку. Чи влада вважає військових не настільки статистично значущою електоральною групою, щоб її невдоволення брати до уваги, коли йдеться про превентивне перекриття каналів критики?

Джерело: пост Олексія Голобуцького у Facebook.